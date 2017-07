Domínguez dice que "enemigos del fútbol" no impedirán apertura de la Conmebol

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo hoy que el organismo afronta nuevos procesos de licitación de sus activos, como los derechos televisión, de forma "abierta y transparente" y pese a la oposición de quienes quieren impedir esa democratización.

"Estos procesos van a molestar. Hay gente que no cambió, enemigos del fútbol que se vienen moviendo para que la Conmebol no se modernice, no se democratice y no se transparente", dijo Domínguez durante un discurso ante las Asociaciones Miembro en la sede del organismo, en el Gran Asunción.

Añadió que los procesos para comercializar los activos, se basarán en criterios realizados por profesionales "para optimizar los ingresos del fútbol sudamericano y asegurar que la plata llegue al desarrollo del fútbol en lugar de quedar en manos de intermediarios inescrupulosos como antes".

Domínguez destacó en su discurso las reformas realizadas durante sus 18 meses de mandato, entre ellas la redacción de nuevos estatutos y una auditoría interna para investigar los pasados casos de corrupción.

"Conmebol se ha transformado con nuevos estatutos que abrieron la participación y fortalecieron la democracia, que instalaron estrictos controles y que obligan a rendir cuentas. Somos la única confederación en hacer una investigación interna y auditoría forense de la corrupción del pasado", dijo Domínguez.

La Conmebol abrió la semana pasada las invitaciones para entrar en el proceso de licitación para la contratación de una agencia que preste servicios profesionales y especializados de consultoría para la comercialización, venta y posventa de los activos comerciales de las competiciones de clubes en el periodo 2019-2022.

A primeros del mes pasado, la Conmebol presentó una denuncia ante el Ministerio Público paraguayo por presuntas prácticas delictivas en el máximo órgano del fútbol sudamericano.

La denuncia plantea la presunta comisión de delitos de lesión de confianza, apropiación, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, y afecta a antiguos presidentes como el paraguayo Nicolás Leoz y el uruguayo Eugenio Figueredo, ambos investigados en los casos de corrupción 'FIFAGate'.