Gorka Elustondo y Andrés Rentería, principales refuerzos de Atlético Nacional

El Atlético Nacional, actual campeón de la liga colombiana y de la Copa Libertadores, presentó hoy a cinco refuerzos, entre las que sobresalen el español Gorka Elustondo, proveniente del Athletic Club de Bilbao, y el delantero Andrés Rentería, que viene del Querétaro mexicano.

Además fueron presentados el volante Raúl Loaiza, que viene del Patriotas; el extremo Gustavo Torres, que llegó del Deportes Quindío y ya debutó, y del lateral izquierdo Cristian Mafla, exjugador del Atlético Bucaramanga.

El español Elustondo, centrocampista de 30 años, quien puede jugar también como central, llega Colombia por solicitud expresa de su compatriota Juan Manuel Lillo, quien lo dirigió en 2008 en la Real Sociedad y considera que sus características encajan en el proyecto deportivo que comenzó hace un poco más de un mes.

"Me llamó y me planteó la posibilidad. No lo dudé. Siendo Nacional el club que es y Lillo el mejor 'profe' que he tenido, no podía perder la oportunidad de venir acá", afirmó el de Beasaín.

Afirmó que dejar su país para fichar por el Atlético Nacional es un "reto personal".

"Vengo a un club grande que opta por los títulos más importantes en Sudamérica, ese es un reto personal. Para mí será vivir una experiencia nueva", agregó Elustondo, que se convirtió en el principal fichaje de la institución para la Copa Libertadores 2018.

Dijo sentirse "orgulloso" por convertirse en el primer jugador español en el club verdolaga y haber recibido el "visto bueno" de las directivas ante el pedido de Lillo.

"Ser el primer español es una estadística, pero no deja de ser un orgullo para mí poder vestir esta camiseta. Por ello voy a trabajar duro para cumplir los retos personales y grupales", señaló.

Subrayó también que el vínculo con el entrenador español "no conlleva a que sea titular", por lo que intentará ponerse a punto pronto para empezar la disputa por un lugar con jugadores como Edwin Valencia, exjugador del brasileños Atlético Paranaense, Fluminense y Santos, o Diego Arias.

"Hay una competencia grande, no va a estar fácil. Espero irme adaptando", acotó.

El centrocampista aclaró además que las lesiones son "cosa del pasado" y explicó que la exigente competencia que tuvo en el Athletic lo llevó a jugar en los dos últimos años sólo 29 partidos.

"Llegué a un club muy competente con un once muy marcado, al que no era fácil entrar porque había gente muy competitiva y potente", afirmó Elustondo sobre la poca continuidad que tuvo en Bilbao.

Rentería mostró su alegría por volver al equipo en el que comenzó su carrera en el fútbol.

"Volver al fútbol colombiano y al equipo que me vio crecer me pone muy feliz. Soy un jugador más maduro", expresó el habilidoso delantero, que fue cedido a préstamo por un año a Nacional luego de jugar los últimos tres en los mexicanos Santos Laguna y Queretaro.

El gerente de planeación y de desarrollo deportivo de Nacional, Víctor Marulanda, manifestó que el club continúa trabajando en la vinculación del extremo colombiano Jeison Lucumí, del América de Cali, y del volante venezolano Ronaldo Lucena, subcampeón en el Mundial sub'20 de Corea del Sur y jugador del Zamora.