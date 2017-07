“El fiscal lleva información a EE.UU. para imputar a las Farc”: Iván Márquez

La creación y funcionamiento de la Unidad Especial contra al paramilitarismo, que está planteada entre el Gobierno y las Farc, ha sido el tema que nuevamente tiene enfrentados a los integrantes de esa organización y a la Fiscalía General por cuenta de la demora en la puesta en marcha de esa institución.

Iván Márquez, jefe por parte de las Farc ante la CSIVI, aseguró que Martínez se está oponiendo a la creación de esta Unidad y que eso pone en riesgo la seguridad del proceso de reincorporación.

“Hay un personaje que se ha opuesto al funcionamiento de esa Unidad. Se trata del señor fiscal Néstor Humberto Martíbez. Se la ha pasado llevando información a los Estados Unidos para imputar a las Farc, está buscando la manera de sabotear este proceso de paz”.

Según Márquez, en la Fiscalía General hay 15.000 procesos sobre el paramilitarismo que están estancados y por eso es importante la creación de esta Unidad.

“Esperamos que el fiscal actúe con la inteligencia y la razón. Que ya deje de oponerse a la creación de la Unidad Especial, no va a sustituir a la Fiscalía entonces no entendemos qué pasa. Queremos que la entidad del señor Martínez funcione porque allí hay montones de procesos por ese tema y no se mueven”.

Este tema está incluido en los puntos de trabajo de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo en donde hay representación del Gobierno y las Farc.