El Clan del Golfo pondría en juego los acuerdos de Paz: director de la Dijín

El general Jorge Luis Vargas, señaló que el Clan del Golfo es la principal banda criminal que tiene en este momento el país y que por su escalada delincuencial podría poner en riesgo los diálogos de paz con las Farc.

“¿Por qué es importante disminuirla? (Clan del Golfo). Porque en esa alianza criminal que tienen los cabecillas que manejan esas zonas de territorio, en la que tiene despliegue en algunos departamentos de Colombia con un armamento que posibilita la violencia en esas zonas y que de manera organizada trafican, extorsionan, cometen hechos de violencia y por su puesto pondrían en juego los acuerdos de paz, por eso es importante desarticular el Clan del Golfo”, explicó el general Vargas.

Agregó que en los puntos 3, 4 y 5 de los acuerdos de paz se establece a que la fuerza pública debe combatir a todas esos nuevas fenómenos de violencia que puedan ocupar los territorios abandonados por las Farc y que afectarían a líderes sociales, comunidades y el posconflicto.

“La desarticulación del Clan del Golfo es prioridad nacional. Cualquier amenaza al proceso de paz es afrontada por la Policía (…) los cabecillas están dedicados al narcotráfico en zonas importantes del posconflicto,” añadió.

Así mismo explicó que el 15% de las personas que hicieron parte de la AUC hoy conforman el Clan del Golfo, pero negó categóricamente que se trata de una organización paramilitar. “En Colombia no hay paramilitarismo.

“Quiero dejar claro que no es una organización paramilitar ni está caracterizada como tal, es una organización criminal, que puede afectar los acuerdos de paz. No hay paramilitares en Colombia, en Colombia no tenemos evidencia, no hay una vocación contrainsurgente, lo que tienen es una vocación criminal, pero en los acuerdos está que tenemos que perseguirlas y es una obligación llevarlos ante la justicia.

Agregó que la información de inteligencia señala que todos los cabecillas del Clan del Golfo están en el país, que no hay evidencia que se encuentren en el exterior.

Caracol Radio (C.R) ¿Hay alianzas entre disidentes de las Farc y el Clan del Golfo?

General, Jorge Luis Vargas, (J.L.V) “No tenemos información exacta sobre eso. No tenemos información de alianzas con alguna disidencias de las Farc”.

C.R ¿El clan del golfo corrompido sistemas gubernamentales?

J.L.V “Es una estructura de sistema de crimen serio organizado y hemos encontrado pruebas en donde se encontró el pago a algunos funcionarios públicos que se han judicializado y en otros casos se está judicializando esa información. Funcionarios púbicos de nivel territorial local, de toda clase. Ellos siempre buscan corromper funcionarios púbicos para llevar a cabo su actividad ilegal, etc.”

C.R ¿Este es el principal grupo criminal de Colombia?

J.L.V “Es el mayor grupo con presencia delincuencial territorial en el país, está en el Urabá, Córdoba, sur de córdoba, tiene injerencia en el Bajo Cauca, en Norte de Santander, en llanos orientales, Meta, Vichada, Guaviare, Chocó en Buenaventura y en Nariño. Urabá es el centro de operación, allí está el liderazgo del clan”.