Denuncian al vicepresidente de Ecuador por delito de concusión

El exasambleísta César Montúfar, del opositor movimiento Concertación, presentó hoy una denuncia por el delito de concusión, o prestaciones en provecho propio, en contra del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

El escrito presentado hoy se basa en información desprendida del laudo arbitral del llamado caso Caminosca, que se ventila en Estados Unidos, indicó el diario El Comercio que añadió que, según Montúfar, hay dos elementos que vincularían a Glas.

El primero, la presunta entrega de 60.000 dólares para la campaña electoral de 2013 y el segundo, la supuesta formación de un esquema de corrupción para obtener contratos.

Montúfar consideró que el fiscal debe pedir la comparecencia de directivos y exdirectivos de Caminosca, y señaló que hay auditorías externas realizadas a la empresa que aportarían con más elementos, publica el diario en su web.

"Es necesario que la Fiscalía lleve adelante las diligencias. No se trata de perseguir a nadie... no estamos diciendo que Glas es culpable o no. Estamos diciendo que debe ser investigado para conocer la verdad", subrayó Montúfar.

El exasambleísta también se refirió a los últimos "chats" que constan en el expediente de la Fiscalía y que son parte de las pruebas que entregó Odebrecht a Ecuador, para colaborar en las investigaciones de supuestos sobornos entregados por la firma brasileña en el país andino.

En uno de ellos, Ricardo R. tío del vicepresidente y detenido dentro de las investigaciones del llamado caso Odebrecht, hace mención a una reunión programada con "JG".

El pasado sábado, Glas pidió que se investigue a todos los implicados y señaló que la persona "que se tomó el nombre" del vicepresidente debe responder ante la justicia.

El pasado martes, Glas acudió a rendir una versión en la Fiscalía como parte de las investigaciones que la entidad conduce en torno al caso Caminosca, en el que indaga presuntos actos de corrupción.

La declaración se realizo dentro de las investigaciones que el propio Glas solicitó a la Fiscalía, en mayo de este año, a partir de publicaciones de prensa que -"sin pruebas y en base a documentos mutilados"- intentan inculpar a funcionarios gubernamentales en presuntos actos de corrupción relacionados con Caminosca, señaló la semana pasada la Vicepresidencia en un comunicado.

Tras rendir su versión, Glas reiteró que la publicación de esa información buscaba afectar "el proceso electoral y la honra de las personas".

Recordó que tras la primera vuelta acudió a la Fiscalía para pedir que "comiencen todas las investigaciones y poder determinar cuál era la fuente de esta información de una supuesta red de pagos ilícitos, relacionada con una empresa fiscalizadora ecuatoriana que estaba siendo adquirida por una empresa internacional".

El mismo martes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (Parlamento) archivó, por mayoría de votos, un pedido de grupos de oposición para llevar a un juicio político a Glas, a quien consideran responsable político en asuntos vinculados a áreas estratégicas.

El presidente de la Asamblea, el oficialista José Serrano, señaló entonces en una rueda de prensa que se archivó del juicio político porque la petición incumplía con los requisitos exigidos por la ley.

Con cinco votos a favor, por parte de legisladores oficialistas, y dos en contra de opositores, el CAL decidió archivar el juicio, aunque ello no cierra la posibilidad de que se presente otra solicitud similar contra Glas, añadió Serrano.