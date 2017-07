El presidente polaco propondrá modificaciones a leyes para reformar justicia

El presidente polaco, Andrzej Duda, anunció hoy que propondrá una serie de puntos para modificar la polémica reforma del sistema judicial impulsada por el Gobierno, que él mismo se ha negado a ratificar después de la ola de protestas y de las críticas internacionales contra los planes del Ejecutivo.

En una comparecencia televisada, Duda mostró su confianza en que la nueva versión de esta reforma, que contará con sus modificaciones, sea aprobada de nuevo por el Parlamento "tan pronto como sea posible" y pueda finalmente entrar en vigor.

"Sin la reforma del poder judicial no es posible construir un Estado justo, los cambios son necesarios y la legislación que hasta ahora se ha preparado cumple en parte con esas necesidades pero no completamente, por eso no la podía ratificar", precisó Duda.

"De la calidad del sistema de justicia depende la confianza en las instituciones, y en los últimos tiempos muchas personas se han visto lamentablemente perjudicadas por el funcionamiento del poder judicial", precisó el presidente, quien en todo momento justificó la necesidad de una profunda reforma del sistema judicial.

Andrzej Duda informó hoy que no ratificará el polémico proyecto de ley del Tribunal Supremo, después de que durante los últimos días miles de polacos hayan salido a las calles para protestar contra una reforma que restringe la separación de poderes y, según la oposición, limita la independencia judicial.

El presidente polaco tampoco ratificará el proyecto de ley de reforma del máximo órgano de gobierno de los jueces, aprobado por el Parlamento polaco el pasado 12 de julio y que también provocó protestas y fuertes críticas desde la Unión Europea (UE).

El veto del presidente no afectará sin embargo a la tercera ley del paquete de reforma judicial impulsado por el Gobierno, la que modifica el funcionamiento del poder judicial y permite al Ejecutivo nombrar a los magistrados de los tribunales regionales y de apelación, también aprobada el 12 de julio.

La mayor parte de la oposición quiere que el veto se extienda a las tres normas.

La decisión del presidente polaco, vinculado al partido gobernante, el nacionalista y conservador Ley y Justicia, y hasta ahora condescendiente con todas las normas promovidas por el Ejecutivo, incluso las más polémicas, fue inesperada ya que se esperaba que aceptase ratificar las leyes.

Las tres controvertidas leyes fueron aprobadas por Ley y Justicia gracias a su mayoría en ambas cámaras y a pesar de las protestas y las advertencias desde la Unión Europea, y sólo requerían de la ratificación presidencial para entrar en vigor.