Indagan todo "elemento y entorno" en caso de española desaparecida en México

Aunque la principal línea de investigación se basa en la versión del marido, las autoridades mexicanas investigan "todos los elementos y entornos" en la desaparición de la española Pilar Garrido, acontecida el pasado 2 de julio en el nororiental estado de Tamaulipas.

"Si bien la línea de investigación fundamental es a partir de lo que declara el marido, es una investigación global en el que se analizan todos los elementos y entornos para esclarecer los hechos", indicó a Efe el portavoz de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez.

Garrido, valenciana de 34 años y quien reside en México desde hace tres años, fue secuestrada el 2 de julio cuando volvía con su marido y su hijo de un año a Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa.

Rodríguez explicó hoy que continúan las investigaciones periciales y se están esperando resultados, al tiempo que siguen los operativos de búsqueda, sin dar detalles sobre posibles avances.

La pasada semana, las autoridades informaron que desde que conocieron la noticia han desplegado al menos seis operativos de búsqueda y recorrido cuatro poblaciones de los municipios de Soto La Marina y Abasolo, próximo al lugar de la tragedia.

La búsqueda se lleva a cabo en coordinación con elementos de la Policía Federal, la Policía Investigadora de Personas no Localizadas de Tamaulipas y de la Coordinación Estatal Antisecuestros.

El pasado viernes, las autoridades de Tamaulipas difundieron el retrato robot de uno de los presuntos secuestradores, elaborado con los datos que fueron ofrecidos por el esposo de Garrido, Jorge González Fernández, quien denunció el suceso.

La imagen del presunto secuestrador de Garrido que ha sido divulgada corresponde a un hombre entre 15 y 16 años, de complexión delgada y de tez moreno oscuro.

Sobre el segundo presunto secuestrado no se pudo elaborar un retrato robot porque el esposo de Garrido "no lo alcanzó a ver bien, y solo pudo dar datos muy generales", afirmó el vocero.

De acuerdo con la versión del marido, la pareja viajaba con su hijo a Ciudad Victoria, luego de disfrutar de unos días de descanso en la playa, cuando fueron interceptados por dos hombres armados.

El estatus jurídico para la investigación es el de "persona no localizada", porque no se puede considerar un secuestro dado que hasta el momento no ha habido una petición de rescate, lo que resulta muy poco común en casos similares.

Tamaulipas es uno del estados más violentos de México. Entre enero y mayo se han registrado 686 homicidios y 105 secuestros, de un total de 568 registrados en el país en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con datos oficiales.