"Dunkirk" reina en la taquilla estadounidense y "Valerian" decepciona

"Dunkirk", la nueva película de Christopher Nolan, reinó en su estreno en los cines estadounidenses, mientras que "Valerian and the City of a Thousand Planets", del realizador Luc Besson, decepcionó con sus resultados en taquilla.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, el filme bélico "Dunkirk" ingresó 50,5 millones de dólares en su primer fin de semana en pantalla.

"Dunkirk" cuenta desde diferentes puntos de vista la denominada "Operación Dinamo", el rescate de soldados belgas, franceses y británicos rodeados por el ejército nazi en el norte de Francia a finales de mayo de 1940, en el que participaron todo tipo de embarcaciones e incluso civiles para evacuar a los aliados hacia las costas del Reino Unido.

Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy y Harry Styles, excantante del grupo One Direction, son los protagonistas.

En segundo lugar se situó la comedia "Girls Trip", que acumuló en el fin de semana de su desembarco en los cines 30,4 millones.

Las actrices negras Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith y Tiffany Haddish lideran esta película que relata cómo cuatro amigas viajan a Nueva Orleans para asistir al festival de música Essence, un acontecimiento que les servirá para fortalecer esos lazos y descubrir novedades en las vidas de todas ellas.

La medalla de bronce fue para "Spider-Man: Homecoming", que ingresó 22 millones de dólares y que hasta ahora ha acumulado en todo el mundo 571,7 millones.

Un joven Peter Parker (Tom Holland) trata de compaginar su vida de estudiante en el instituto con sus aventuras de superhéroe para las que cuenta con Iron Man (Robert Downey Jr.) como mentor y consejero.

Por su parte, "War for the Planet of the Apes" añadió 20,4 millones a sus cuentas.

En esta película, que cierra la trilogía iniciada con "Rise of the Planet of the Apes" (2011) y "Dawn of the Planet of the Apes" (2014), el simio Caesar (Andy Serkis) y su séquito se ven obligados a luchar en una guerra mortal con los humanos que quedan en el mundo.

Con el quinto puesto se tuvo que conformar "Valerian and the City of a Thousand Planets", la cinta europea más cara de la historia con 180 millones de presupuesto y que en su estreno obtuvo 17 millones.

Protagonizada por Dane DeHaan y Cara Delevingne, esta cinta cuenta cómo una amenaza se cierne sobre Alpha, una abrumadora metrópolis que sirve como hogar para especies de cientos de planetas de la galaxia.