Carlos Vives es criticado por “no saber cómo ponerse una ruana”

El pasado sábado 22 de julio, Carlos Vives lanzó el video de la canción 'Orgullo de mi Patria', tema que está dedicado a los ciclistas colombianos.

Minutos después que el samario publicará el video los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, aunque algunas fueron felicitando al cantante por este gran trabajo, otros fueron por un error que solo los colombianos se podrían dar cuenta.

Pues el cantante uso varias ruanas en el video, pero al parecer nadie le dijo que se la había puesto al revés.

Ya alguien le dijo a Carlos Vives que así no se usa la ruana? pic.twitter.com/vvEuiJFk6u — Petunio (@El_Andropausico) 23 de julio de 2017

Muy emotiva la canción de Carlos Vives a los ciclistas, divino el video, ¡pero que alguien le enseñe a ponerse la ruana!

😄 pic.twitter.com/McgwO3mnmv — Carolina (@Caromunozb) 22 de julio de 2017

los colombianos nos preguntamos ¿quién le dijo a Carlos Vives que la ruana se usa así? debe ser la versión mejorada del hombre del tapabocas pic.twitter.com/KqMVY3fFWq — Daniela Rojas Riaño (@daniela_dr04) 24 de julio de 2017

Pero el samario no quiso dejar las cosas así y por eso respondió que "no hay una sola forma de ponerse la ruana y te recomiendo que te la pongas como a ti te gusta. A mi me gusta así!!!".