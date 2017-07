Ex alcalde de Cota hipotecó su casa para pagar sobornos

Un interrogatorio que rindió Juan David Balsero, el ex alcalde de Cota, investigado y con casa por cárcel por los supuestos sobornos a magistrados del Tribunal de Cundinamaraca, dejó algunos nombres que ahora son materia de revisión de la Fiscalía.

Balsero reveló cada detalle en la investigación, cómo lo abordó el abogado Efraín Forero, cómo consiguió el dinero para los sobornos, las personas y funcionarios que se incluyeron y hasta como resultó “tumbado”.

“El abogado Forero me dijo: yo tengo como llegarle al Secretario General del Tribunal administrativo de Cundinamarca y al presidente del Tribunal y ellos ya se encargarán de mover internamente porque el presidente del Tribunal es muy amigo de Samper y yo soy íntimo amigo de él”.

Explicó en el interrogatorio que el abogado les exigió 150 millones de pesos, como honorarios y pagos adicionales con destino a funcionarios del Tribunal.

“Yo necesito una plata como un horarios, de la cual tengo que darle al secretario del tribunal y a todos los que toque cuadrar allá, me pidió 150 millones de pesos yo le dije no tengo esa plata porque me la pasado defendiéndome”.

El ex alcalde recurrió a un empresario en el municipio de Cajicá para hipotecar su casa y obtener el dinero o soborno, tal y como lo sugirió el abogado Forero.

“Un paramilitar me llamó varias veces y me presionó para que nos reuniéramos… luego me volvió a llamar y le dije que me reunía con él y me puso una cita en el Castillo Marroquí me hicieron algunas exigencias y cuando no acepté empezaron algunas amenazas”.

Acordado el negocio el ex alcalde envió el dinero con su hijo, también procesado, y para garantizar su efectiva gestión en el Tribunal, el abogado Forero llevó al ex mandatario hasta la residencia, supuestamente, del ex congresista José Joaquín Camelo.

“Nos recibió el representante a la cámara por Cundinamarca José Joaquín Camelo Ramos… Él me dijo voy a investigar el caso pero usted está en buenas manos porque Efraín es mi amigo y él sabe hacer sus cosas muy bien”.

Luego de entregar el dinero el ex mandatario empezó a recibir noticias de que su proceso en el Tribunal de Cundinamarca se estaba complicando, le hizo un reclamo al abogado Forero que para tranquilizar a su cliente optó por presentarle al secretario del Tribunal Misael Alejandro Bautista y pedir más dinero.

“Efraín dijo en una reunión: Misael el doctor Balsero está inquieto y quiere saber qué pasó y qué es lo que se va hacer y el secretario dijo: Efraín lo que le comenté se necesitan los 50 millones de pesos para dárselos al doctor Fredy Ibarra (presidente del Tribunal) y enderezar las cosas.

En el interrogatorio el ex alcalde aseguró que en distintas reuniones le dijeron que hasta periodistas fueron pagados para que sacar noticias con su nombre en diferentes medios de comunicación.

“Que le habían pagado 80 millones de pesos al periodista Juan Carlos Giraldo para me sacar noticias en muchos medios”.

Como el fallo del Tribunal fue en contra del ex mandatario empezó una pelea con el abogado Forero al punto que le devolvieron 50 millones de pesos en un cheque pero el resto del dinero nunca lo volvió a ver, al contrario una serie de amenazas para que no denunciara.