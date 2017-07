Líder opositor desmiente a Maduro y niega conversaciones con el Gobierno

El diputado opositor y vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, desmintió hoy al presidente Nicolás Maduro y negó que exista una "regular conversación" entre los líderes de los partidos antichavistas y el Gobierno, como afirmó el sábado en un programa de televisión el jefe del Estado.

"No es la primera vez que lo dice. Cuántas veces ha dicho el señor Nicolás Maduro, que se reúne, que no se reúne. Yo lo puedo asegurar como vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Unidad (coalición opositora) (...) yo le puedo asegurar que no ha habido ninguna reunión", dijo Guevara.

"Eso no ha ocurrido hasta ahora en ningún momento", remarcó el dirigente de Voluntad Popular (VP), que sí reconoció los esfuerzos de mediadores internacionales para impulsar un nuevo diálogo en Venezuela.

"Lo que sí ha ocurrido, él (Maduro) también lo mencionó, es que ha habido personas en la comunidad internacional que han venido a tratar de plantear una mediación", explicó Guevara, que señaló que la coalición que representa siempre ha demandado "transparencia" ante estos procesos.

"Cuando fue Zapatero a hablar con Leopoldo, Leopoldo mismo le pidió que lo comunicaran, porque tiene que ser todo muy transparente", añadió el diputado sobre los contactos entre el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de VP, Leopoldo López, considerado un preso político por Amnistía Internacional (AI).

Maduro aseguró ayer que la oposición le pidió a través de un emisario internacional que pospusiera la votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que sus dirigentes pudieran inscribirse y presentarse a las elecciones.

El acuerdo se frustró, según el presidente, cuando pidió a los líderes opositores que anunciaran públicamente su disposición a tomar parte en el proceso constituyente.

La ANC fue convocada por Maduro para redactar una nueva Constitución, y debe elegirse el próximo 30 de julio. La oposición ha rechazado participar y ve en esta iniciativa que aspira a detener con una serie de acciones de desobediencia civil un intento de "consolidar la dictadura" en Venezuela.

"Ojalá quienes están en la cúpula de la dictadura, o quienes están sosteniendo a la dictadura hoy, que son la Fuerza Armada Nacional tengan algo de sensatez y abran un camino para una solución negociada, una solución negociada, no que se mantengan negociados, que es distinto", dijo hoy Guevara sobre la opción de una salida dialogada.

Varios dirigentes de la oposición y el oficialismo se han referido en los últimos días a la posibilidad de conversaciones que eviten llegar al 30 de julio en la actual situación de enfrentamiento, sin que nadie con poder de decisión en ninguno de los dos bandos se haya mostrado dispuesto a modificar su posición sobre la ANC.

Al menos 100 personas, según datos de la Fiscalía, han muerto hasta ahora en los disturbios durante los 113 días de protestas antigubernamentales en Venezuela.