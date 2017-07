Juicio contra 17 empleados del diario turco Cumhuriyet arranca este lunes

El macrojuicio contra 17 periodistas, empleados, contables y abogados del diario turco Cumhuriyet, uno de los pocos periódicos de información independiente que quedan en Turquía, arranca mañana lunes.

De los acusados, 11 se hallan en prisión preventiva y cinco están el libertad provisional mientras que se juzga en ausencia al anterior redactor jefe del diario, Can Dündar, actualmente exiliado en Alemania.

Diez de los detenidos llevan ya 266 días en la cárcel, entre ellos el conocido caricaturista Musa Kart, mientras que el prestigioso periodista de investigación Ahmet Sik lleva 205 días y otro empleado, 108.

Todos los detenidos están acusados de "colaborar con una organización terrorista sin ser miembros", acusación basada en los textos que publicaba Cumhuriyet, un diario opositor que mantiene una línea crítica con el Gobierno turco.

La Fiscalía asegura que el diario respaldaba tanto la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, a la que Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado del verano pasado, como a la guerrilla kurda y a grupúsculos ultramarxistas.

El International Press Institute (IPI), una organización a favor de la libertad de la prensa con sede en Viena, recuerda que estas tres organizaciones no solo están enfrentadas entre ellas sino que Cumhuriyet tiene un largo historial de criticar las tres.

Así, Ahmet Sik pasó 12 meses en prisión preventiva entre marzo de 2011 y marzo de 2012 por preparar un libro que atacaba duramente la cofradía de Gülen, entonces aún aliada del Gobierno del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan.

La plataforma de apoyo a Cumhuriyet ha convocado para mañana a las 6.00 h gmt una manifestación ante el Palacio de Justicia de Çaglayan en Estambul, donde se celebrará la primera sesión de este juicio.

Organizaciones como Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la detención de los periodistas como un intento de silenciar las voces críticas, y a inicios de esta semana la actriz Bianca Jagger se sumó a este clamor desde el Festival de Poesía de Medellín.

El diario Cumhuriyet, fundado en 1924 y con una tirada de 40.000 ejemplares, no es uno de los periódicos más leídos de Turquía, pero sí uno de los más prestigiosos, y tanto el diario como su ex redactor jefe Can Dündar fueron galardonados el año pasado con el Right Livelihood Award, conocido también como el "Nobel alternativo".