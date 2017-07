Candidatos argentinos salen a la calle y dialogan con los vecinos en campaña

Diferentes candidatos a las elecciones primarias en Argentina de agosto y de las que saldrán los candidatos definitivos para las legislativas de octubre, salieron hoy a dialogar con los ciudadanos con "timbreos" -habituales del frente de Cambiemos- y visitas a barrios vulnerables.

La técnica del "timbreo" se inició en los comicios presidenciales con el frente de Mauricio Macri y consiste en pasear por distintos barrios de todo el país para charlar con los vecinos sobre sus problemáticas de una forma más directa y cercana.

El frente de Cambiemos estuvo repartido por todo el territorio argentino, con representación en provincias dispares como Mendoza (este), San Juan (oeste), Formosa (norte), Entre Ríos (este), y Buenos Aires entre otras.

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la vicepresidenta primera de la Legislatura porteña, Carmen Polledo y el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la ciudad, Andy Freire, fueron tres de los representantes del Gobierno de la capital argentina que se desplazaron a las emblemáticas calles del barrio porteño de San Telmo.

El resto del entorno político del país austral también continúa con sus campañas políticas, como es el caso del peronista y líder de la fuerza política 1País, Sergio Massa, que acudió a un comedor social de la localidad bonaerense de San Miguel y caminó por el barrio Mitre, uno de los más vulnerables de la zona.

"Nos preocupa mucho la situación de abandono en la que viven millones de argentinos que no tienen salita de atención médica, que no tienen la escuela en condiciones en el barrio, que no tienen cloacas ni agua, pero sobre todo, que encima de no tener trabajo, no pueden caminar tranquilos por la calle", dijo.

El candidato por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, continuó su campaña en Villa Gesell, ciudad que se localiza a unos 400 kilómetros de la capital argentina, donde resaltó que su partido "ofrece un programa de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores, preparándolos como alternativa de poder político."

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) visitó este sábado un hospital materno infantil de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde habló con los profesionales del centro.