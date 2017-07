El nicaragüense Sergio Ramírez publicará en octubre "Ya nadie llora por mí"

El escritor, periodista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez publicará en octubre su nueva novela, titulada "Ya nadie llora por mí", una secuela de "El cielo llora por mí", anunció hoy a Efe durante su estancia en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima.

Ramírez comentó que la novela saldrá bajo el sello de Alfaguara y que tendrá nuevamente como protagonista al inspector Dolores Morales, esta vez ya retirado del departamento antinarcóticos de la Policía y con una humilde agencia de investigación abierta en Managua.

El autor indicó que el inspector Morales tendrá que resolver un caso, y esa será la excusa para su propósito principal, que es "retratar la Managua y la Nicaragua de hoy en día", con todas sus "anormalidades" institucionales.

"Me parece que la novela negra en Latinoamérica se diferencia mucho de la anglosajona en que la usamos para contar las anormalidades de la realidad social y política, porque en América Latina es lo contrario al mundo anglosajón, donde sí existen cuerpos de policía, jueces y fiscales confiables", agregó Ramírez.

"Mi propósito no es hacer denuncia política, solo contar una historia encuadrada en una realidad que es ineludible. La contaré con todas las técnicas necesarias para que el lector no me abandone", agregó.

Ramírez reiteró su opinión de que Nicaragua no tiene actualmente un sistema democrático y destacó su aspiración de que se pueda conseguir por la vía democrática, aunque es escéptico ante un inminente cambio tras la reelección el año pasado del presidente Daniel Ortega.

"Tengo muy pocas expectativas de cambio en Nicaragua. Creo que hay una gran debilidad de los partidos políticos de oposición. Están muy fragmentados, y no hay el contrapeso vigoroso y fuerte que necesita una sociedad", señaló Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en su primer gobierno (1985-1990).

Durante su paso por la Feria Internacional del Libro de Lima, Ramírez participará en dos coloquios sobre los 150 años del nacimiento del poeta nicaragüense Rubén Darío y los 50 años de la publicación de "Cien años de soledad", la novela más célebre del colombiano Gabriel García Márquez.

El nicaragüense comentó que tanto Darío como Márquez son dos figuras que marcan sendos hitos en la literatura latinoamericana y que trazan un arco de la poesía a la prosa en su manera modernizar y renovar los estilos literarios.

"No hay que olvidar la admiración que Márquez siempre tuvo por la figura de Rubén Darío, pero a Gabo no solo tenemos que verlo como novelista sino también como periodista. Revivió la crónica, con un nuevo estilo y trató temas que otros periodistas no tocaban", recordó.

Ramírez afirmó que los dos autores demuestran que "la literatura no puede ser improvisación ni un oficio chapucero" porque exige "compromiso con una literatura de calidad y de palabras inteligentes".

El nicaragüense consideró que ese vanguardismo devino actualmente en una nueva hornada de periodistas literarios como el argentino Martín Caparrós, donde "la crónica periodística viste como pieza literaria".