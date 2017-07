Mourinho asegura que fichar a Cristiano o a Bale "es misión imposible"

José Mourinho, entrenador del Manchester United, señaló este sábado que fichar a Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, jugadores del Real Madrid, es "misión imposible".

"Uno tiene contactos y sensaciones. Entiendes esas cosas. Está claro que a Bale, como a Cristiano, les gusta Madrid, les gusta el reto que tienen y están en un club en una muy buena situación", valoró el portugués, quien reconoció que ambos jugadores nunca estuvieron realmente en la lista de pretendidos de su equipo.

"Nunca sentí que tuvieran ganas de salir del Madrid, así que, ¿para qué perder el tiempo y energía en eso?", añadió.

El de Setúbal habló sobre el próximo partido amistoso de su equipo, este domingo precisamente frente al Real Madrid en Santa Clara (California).

"No sé si es una gran prueba. Diría más bien que será una gran experiencia. Jugarán quienes menos lo hicieron contra el Manchester City e intentaremos probar cosas y disponer de diferentes sistemas. Los jugadores están entrando en forma", sostuvo.

Mourinho no ve inoportuno medirse con el que será su rival por la Supercopa de Europa en partido que se jugará el 8 de agosto.

"No veo un problema el jugar ahora con ellos. La motivación no es la misma y las circunstancias son totalmente diferentes. Es bueno para algunos de mis jugadores, que aún no se han medido a equipos así. Imagino que será una gran experiencia para ellos", declaró.

Preguntado por el traspaso al Chelsea del delantero español Álvaro Morata, pretendido también por el Manchester United, Mourinho descartó que la decisión final tuviera que ver con cualquier motivación "personal".

Asimismo, confirmó que el portero David De Gea se quedará "al 100 por cien" en el club esta temporada.

"Durante mucho tiempo la puerta estuvo cerrada, pero la abrimos porque no es bueno tener a jugadores que se quieren ir. Abrimos la puerta y luego ellos (en una posible alusión al Real Madrid) decidieron cerrarla. No creo que la sensación que le quedó a él sea muy buena", reconoció Mourinho.

El partido entre el Manchester United y el Real Madrid, correspondiente al torneo amistoso International Champions Cup, se jugará en el Levi's Stadium a las 14.00 hora local (22.00 GMT).