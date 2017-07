Culpables de estafa millonaria a monjas apelan fallo para recuperar libertad

Tres hombres condenados en 2016 a 22 años de prisión por una estafa millonaria contra un grupo de monjas y otras 17 personas en Nicaragua apelaron hoy la decisión judicial para intentar obtener su libertad.

Los condenados, Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga, lograron exponer su caso este viernes ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, a través de la representación de su defensa.

Tanto Montealegre como Paguaga, que tienen casa por cárcel, alegaron estar enfermos para ausentarse, mientras que Bendaña continúa prófugo en Estados Unidos, según ha dicho a medios de comunicación nicaragüenses.

Los hombres fueron encontrados culpables en junio del año pasado por los delitos de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de exceso de crédito y crimen organizado, por un monto de 5,5 millones de dólares, en contra de un grupo de monjas y otras 17 personas.

Los inculpados fueron condenados a 22 años de cárcel, salvo Bendaña, quien recibió 24, por ser prófugo de la justicia.

La justicia nicaragüense también había ordenado la venta de los bienes de los condenados para resarcir los daños a sus víctimas, las mayoría de ellos ancianos.

Los hombres fundaron en Panamá la firma Internacional Investments and Financial Services, Inc., para obtener el dinero de sus víctimas bajo promesa de inversiones con jugosas ganancias, que luego pasaban a cuentas de ahorros de sus empresas personales, según el expediente judicial.

La estafa fue denunciada en agosto de 2013 por las Hermanas de Santa Teresa de Jesús, aunque el juicio inició en abril pasado.

Montealegre, hermano del excanciller y excandidato a la presidencia de Nicaragua Eduardo Montealegre, intentó evitar el juicio en mayo de 2014 al devolver medio millón de dólares al grupo de monjas, quienes se retiraron de la acusación, pero el proceso continuó hasta la condena.

El Tribunal de Apelaciones de Managua no precisó cuándo anunciará su decisión sobre la apelación.