"Justice League", Spielberg y "Blade Runner 2049" conquistan la Comic-Con

San Diego (EE.UU.), 22 jul (EFE).- El estudio Warner Bros. no escatimó munición pesada en su presentación en la Comic-Con y desveló hoy nuevos detalles del filme de superhéroes "Justice League", del nuevo proyecto de Steven Spielberg "Ready Player One" y de la secuela del clásico de ciencia-ficción "Blade Runner".

Señalado como uno de los actos más esperados en esta Comic-Con, Warner Bros. no decepcionó a sus fans al mostrar el primer tráiler de "Ready Player One" de Spielberg junto a un nuevo y espectacular adelanto de "Justice League" y, por otro lado, confirmó el secreto a voces de que "Wonder Woman" tendrá una secuela.

Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman y nueva estrella de la casa tras el fenomenal éxito comercial de esta cinta, subió al escenario rodeada de sus compañeros Ben Affleck (Batman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ray Fisher (Cyborg), con los que formará el "all-star" de superhéroes de "Justice League".

De esa cinta, que se estrenará el próximo 17 de noviembre y que aspira a ser clave en la adaptación cinematográfica del universo de DC Comics, se mostró hoy un clip en el que todos los personajes unen sus fuerzas ante una temible amenaza que parece venir de fuera del planeta.

Los fans reunidos en el Hall H, el más grande del Centro de Convenciones de San Diego y con capacidad para 6.500 personas, vieron llegar a Momoa corriendo por un pasillo con el tridente de Aquaman en la mano.

Asimismo, Affleck abordó la controversia sobre su salida como realizador de "The Batman", la película en solitario sobre el hombre-murciélago que él mismo protagonizará, pero que dirigirá finalmente Matt Reeves ("War of the Planet of the Apes", 2017).

"Batman es el papel más jodidamente guay en el universo", dijo el actor, como respuesta también a los recientes rumores que apuntaban a que el estudio podría estar pensando en un sustituto.

El nuevo tráiler de "Justice League" no mostró a Superman (Henry Cavill), pero la incógnita sigue en el aire dado que, durante el clip, Alfred (Jeremy Irons) recibe una misteriosa visita sin que se vea quién es el otro personaje.

Sin dejar el mundo de los superhéroes, el filme "Aquaman", que dirigirá James Wan, enseñó unas imágenes de esta película en exclusiva para los asistentes al Hall H.

También desató una gran tanda de aplausos la visita de Steven Spielberg, el legendario director que hoy traía bajo el brazo el primer vídeo de su película de ciencia-ficción "Ready Player One".

La trama de este largometraje, basado en la novela de Ernest Cline y que se estrenará en marzo del próximo año, viaja hasta 2045 y explora una sociedad completamente entregada a la realidad virtual Oasis.

Cuando el creador de esa plataforma de realidad virtual fallece se abre una competición entre los diferentes jugadores para localizar un "easter egg" (un contenido oculto), ya que el que lo encuentre heredará la compañía.

El vídeo de "Ready Player One" mostró una estética muy futurista a la vez que nostálgica gracias a las referencias al Delorean de "Back to the Future" (1985) y los personajes The Iron Giant y Freddy Krueger.

Spielberg señaló que con la novela de Cline viajó atrás en el tiempo a una década que ama, los años 80, pero también se trasladó a un futuro que, en su opinión, no está tan lejos.

"Leí el libro y dije: 'Van a necesitar un director más joven'", bromeó el cineasta acerca de este ambicioso proyecto que protagonizarán Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller y Simon Pegg.

"Ready Player One" tratará de abrir nuevos caminos en la ciencia-ficción, un género en el que "Blade Runner" (1982) está considerada como una obra fundamental y que "Blade Runner 2049" aspirará ahora a dotar de una continuación a su altura.

Los actores Ryan Gosling, Harrison Ford y la actriz cubana Ana de Armas comparecieron hoy en San Diego junto al director de la cinta, Denis Villeneuve.

La nota inquietante, en línea con el ambiente oscuro e irreal que modeló Ridley Scott en "Blade Runner", la puso hoy Jared Leto al participar en la presentación a través de un holograma.

"El futuro será extraño", aseguró el actor por medio de su recreación virtual.

La parte dedicada a "Blade Runner 2049" destacó por su sentido del humor, con Villeneuve asegurando que aceptó esta película porque no quería que cualquier otro sino él "la cagara" haciéndola.

Ford, mientras, respondió con estilo lacónico a una persona del público que le preguntó si su meta vital era relanzar todas las sagas que protagonizó en el pasado: "Puedes estar seguro de que sí".

La presentación de Warner Bros. aparece junto al acto que celebrará Marvel esta misma tarde como lo más destacado de la tercera jornada de la Comic-Con, que cerrará sus puertas mañana domingo.