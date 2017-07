Ed Sheeran aclara el motivo por el que habría abandonado Twitter

El pasado domingo, 16 de julio, se estrenó la nueva temporada de “Game of Thrones” y la actuación de Ed Sheeran fue una gran sorpresa para los seguidores de la serie.

Tras el capítulo, muchos de los seguidores hicieron fuertes críticas al cantante, cuestionando la capacidad para actuar del artista. Después de esto, Ed Sheeran abandonó su cuenta de twitter con más de 19 millones de seguidores. Por lo que se llegó a pensar que el hecho había ocurrido debido a los comentarios en la red social, tras su actuación en “Game of Thrones”.

Sin embargo, el artista hizo una publicación en Instagram en la que aclaró el motivo del abandono de su cuenta en twitter.

“Lo último que diré sobre esto. Cerré Twitter porque desde hace mucho quería hacerlo. No tiene nada que ver con lo que la gente dice acerca de mi cameo en ‘Game of Thrones’. Por qué diablos me preocuparía lo que la gente diga sobre ello… que haya cerrado mi cuenta al día siguiente solo fue una coincidencía”, aseguró.

Jeremy Podeswa, uno de los directores de la serie, afirmó, en una entrevista para NewsWeek, que “Ed Sheeran es un buen actor y una persona encantadora”.