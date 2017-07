Mujer que besó a Carlos Vives confiesa que podría perder su matrimonio

La periodista mexicana se hizo popular después del beso apasionado que le dio a Carlos Vives cuando el cantante ofrecía un concierto en su gira ‘La fiesta de todos’.

Chely Torres, quien cubría el evento como prensa y por eso tenía acceso a la parte trasera del escenario, asegura que estaba extremadamente contenta y se dejó llevar por la emoción. “No me pude contener”, confiesa Chely.

Afirmó que cuando el artista estaba cantando “Carito”, la seguridad se distrajo y por eso se le hizo fácil llegar a Vives. Durante el programa, la joven aseguró que sigue al cantante desde los 13 años cuando se hizo popular por su canción “La gota fría”.

También confesó que su esposo no lo tomó bien y por ese motivo está a punto de perder su matrimonio. “Es muy difícil por lo que estoy pasando”, aseguró. Aun así, afirma que no se arrepiente: “Son sentimientos encontrados. No me arrepiento, soy su fan, yo amo su música”.