Bardet: "Me encontraba mal, pero no podía bajar los brazos"

El francés Romain Bardet, que por un segundo logró salvar el podium del Tour de Francia frente al español Mikel Landa, aseguró que desde hace unos días no se sentía bien de salud pero que no quiso bajar los brazos en la contrarreloj definitiva de Marsella.

"Estoy vacío, agotado, lo he dado todo, en el Tour hay 21 etapas, días buenos y otros menos buenos. Hoy no me encontraba bien", señaló el jefe de filas del AG2R, segundo de la pasada edición del Tour y que acabará en el tercer escalón del podium.

Bardet, visiblemente cansando, indicó que desde hace unos días su sistema inmunitario no iba bien y que esos problemas le pasaron factura en la contrarreloj.

"He luchado hasta el final pero ha sido muy difícil, desde muy pronto me he dado cuenta de que no estaba en el partido, he hecho la crono solo por mentalidad", dijo.

Bardet, de 26 años, dijo que conoce cada vez mejor su cuerpo y que se da cuenta cuando no va bien, algo que le sucedió esta mañana cuando se despertó.

"Pero sabía que no podía bajar los brazos. Estoy feliz de haberme empleado a fondo y de haber tenido un poco de suerte para conservar el podium", indicó. EFE.