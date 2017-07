Rahm se estanca en los greenes de Birkdale

El golfista vizcaíno Jon Rahm no ha logrado remontar en la tercera jornada del Abierto Británico de golf, que se disputa este fin de semana en Royal Birkdale, en la costa noroccidental de Inglaterra, y se ha quedado con +3, muy lejos del líder provisional, el estadounidense Jordan Spieth (-7).

"Ha sido una vuelta horrible. No he metido ningún putt y no estoy contento de nada", dijo Rahm al final de una vuelta en la que ha tocado el hoyo en varias ocasiones sin lograr meterla y ha anulado el único birdie del día con un bogey en el último hoyo.

"El campo está para hacer -3 muy fácilmente. No me sorprenden nada que haya seis y hasta ocho bajo el par", dijo el joven golfista de Barrika, que ha ganado recientemente el Abierto de Irlanda y ha llegado a su segundo Open Británico en el séptimo puesto del ránking mundial.

Cuando Rahm se iba a descansar antes de la última jornada del domingo, el castellonense Sergio García llegaba a los últimos hoyos con dos birdies y un resultado acumulado de par, empatado con el grancanario Rafa Cabrera Bello, que se disponía a jugar los segundos nueve hoyos.

Los resultados de los españoles son insuficientes para amenazar a los primeros de una clasificación provisional, a los que se había sumado el sudafricano Branden Grace (-4) con una impresionante vuelta de -8, que marca un récord en la historia de los grandes.