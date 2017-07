Dumoulin no irá a la Vuelta y preparará los Mundiales de Bergen

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), ganador del Giro de Italia, ha anunciado que no acudirá a la Vuelta a España, por lo que centrará su preparación en los Mundiales de Bergen (Noruega), donde pretende aspirar a la medalla de oro contrarreloj.

En la programación para la segunda mitad de 2017, "La mariposa de Maastricht", de 26 años, señala como objetivo los Mundiales, e incluye en sus planes la Clásica Ciclista San Sebastián y pruebas de un día en Canadá.

Dumoulin no ha competido desde los campeonatos nacionales holandeses, donde ganó la prueba contrarreloj y ocupó el puesto 47 en la prueba de ruta, en la que se impuso su compañero Ramon Sinkeldam.

"Estos meses me he concentrado para preparar el Campeonato del Mundo de Bergen, especialmente en la contrarreloj individual, pero espero que también me vaya bien por equipos y en la prueba de carretera", dijo.

A pesar de prescindir de la Vuelta, Dumoulin mostró su afecto hacia la ronda española, que estuvo a punto de ganar.

"Estoy enamorado de la Vuelta. Estuve a punto de ganarla en 2015 y me encanta la tranquilidad de esa prueba y a la vez la pasión de sus aficionados".

También ponderó Dumoulin la posibilidad de acudir a la Vuelta para ayudar a Wilco Kelderman a luchar por la general y a la vez tratar de cazar alguna etapa, pero finalmente se impuso el proyecto mundialista.

"Después de las vacaciones tuve muchos compromisos y surgieron las dudas de si estaría preparado física y mentalmente para afrontar una segunda grande y luego competir en Bergen con garantías, pero la decisión ya está tomada".

Tercero en la crono de los Mundiales de Ponferrada 2014, Dumoulin será en Bergen uno de los favoritos para el jersey arcoiris.