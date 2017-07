Chapado: "Me reafirmo en apoyo total para que Barcelona acoja el Mundial'23"

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, ha señalado este sábado en Barcelona que su organismo "se reafirma en el apoyo total a una candidatura de esta ciudad para el Mundial de 2023".

"Es la única gran competición que no se ha celebrado aquí y es de justicia que pueda lograrlo", afirmó Chapado.

Aún así ha recordado que en esta decisión "intervienen tres elementos: la Federación Internacional (IAAF), la Federación Española y la ciudad".

"He hablado con la IAAF y ve la candidatura con buenos ojos. La nueva ejecutiva piensa que no se ha tratado bien a Barcelona y el nuevo presidente Sebastián Coe busca una sede que sea creíble", dijo.

"Tanto para él como para mí, Barcelona reúne capacidad económica, organizativa y el impacto para la ciudad será extraordinario a todos los niveles. En el 2019 tendremos la aventura de Doha (Qatar) y en 2021 la ciudad de Eugene (Estados Unidos), que no es el perfil que se quiere y que fueron sedes elegidas en el mandato de Lamine Diak; y Coe quiere una sede con garantías. Me gustaría ver a Barcelona sede de un Mundial", ha concretado.

Chapado ha mantenido una reunión con los medios de comunicación acreditados en el Campeonato de España Absoluto que este sábado se inicia en el Estadio Joan Serrahima de Barcelona, última prueba antes del Mundial de Londres, que se disputará del 4 al 13 de agosto.

En estos momentos, un total de 38 atletas masculinos tienen la mínima para el Mundial y 13 de ellos ya tienen la plaza asegurada. En categoría femenina hay 18 con siete que ya tiene la plaza.

"El equipo español constará de 40 a 50 atletas dependiendo si se clasifica el 4x400. No voy a predecir cuantas medallas o finalistas podemos lograr. Lo cierto es que Miguel Angel López, en marcha tiene opciones, al igual que Orlando Ortega (plata olímpica en 110 metros vallas, en Río 2016), si no tiene problemas físicos. En chicas hay una generación que llega fuerte y Ruth Beitia (actual campeona olímpica de salto de altura), si llega medio bien, estará en la pelea", concretó el presidente.

"Estamos teniendo éxitos en las categorías inferiores y somos conscientes de que en Londres se nos valorará por las medallas logradas".

"Sabemos que ganar una medalla en atletismo es muy complejo y no se puede comparar a las de otros deportes, porque somos más globales. En Río teníamos tres opciones y sacamos dos medallas, pero si venimos sin ninguna medalla, solo sé que tengo que seguir luchando para lograrlas. No me voy a parar si no tenemos ninguna medalla", ha indicado Chapado.

Acerca de la posición española en el concierto continental, ha recordado: "ahora somos quintos a nivel Europeo y queremos mejorar la eficiencia del atleta español, porque tiene que ir a la alta competición con la intención y la convicción de hacerlo bien".

Para Chapado, la comunicación es uno de los puntos claves de su mandato: "Soy consciente del gran cambio que suponen las nuevas tecnologías y que son clave para la difusión de nuestro deporte, de los atletas y de la captación de los patrocinadores".

"El deportista tiene que estar mucho más en comunicación con la sociedad y estamos en eso, en entrar en las redes sociales y pensando en hacer una aplicación, en usar el 'streaming' donde esté todo lo relativo a la Federación para llegar a todos los usuarios".

Sobre la esperada sentencia del caso Adel Mechaal para el lunes, ha respondido: "Salga lo que salga, nosotros somos neutrales, no interpretamos a favor de unos o de otros. Ahora sólo nos notifican las sentencias y no podemos entrar en la legalidad e ilegalidad".

El presidente de la RFEA ha lamentado la ausencia de Bruno Hortelano en el Mundial, pero ha comprendido la decisión: "No está aún en forma y no quería ir a Londres si no podía responder; y debe respetarse su decisión".

Sobre el estado económico de la federación, ha sido directo: "No me puedo quejar, no estamos boyantes pero estamos equilibrados. Hemos dado ayudas a entrenadores y atletas".

"Tenemos diez millones (de euros) de presupuesto y buscamos recursos propios con la marca atletismo y equipo nacional. Queremos reforzar los cimientos que teníamos, tanto de la parte institucional como de patrocinadores y hemos logrado un récord en el número de fichas".