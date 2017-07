Carbonell + Mengual = 20+20

Francisco Ávila.

Budapest, 22 jul (EFE).- Las catalanas Ona Carbonell y Gemma Mengual son seguramente las deportistas españolas con más medallas en grandes competiciones. Entre ambas reúnen 40, 20 por cabeza, una historia que empezó hace mucho tiempo y que en el caso de Carbonell aún perdurará más.

Este es el diálogo que han mantenido para EFE tras las dos medallas de plata logradas en Budapest por Carbonell en el solo:

Gemma Mengual (GM):

-- La primera medalla que gané en un Mundial fue en Barcelona 2003, pero la primera de mi vida fue en un campeonato de Cataluña en Premià, categoría de alevín. Quedé primera de Catalunya.

Ona Carbonell (OC):

-- La mía fue en el Mundial del 2007. También gané una en una competición escolar en Can Caralleu, era una medalla, pero no me acuerdo de qué color.

GM.

-- A nivel nacional, el referente que tenía era Eva López. Internacionalmente eran años en los que no se conseguían éxitos. Eran tiempos en los que costaba entrar en finales, pero para nosotras eran las buenas de España. Además entrenábamos en el mismo club y eran mi referentes, lo más próximos que tenía. Después es cierto que veías los Juegos Olímpicos y querías parecerte a la canadiense Sylvie Fréchette o a Krysten Babb.

OC

-- Yo casi no conocía a nadie de éstas y Virginie (Dedieu -una de sus entrenadoras-), las veces que viene a dormir a casa, un día me preguntó por la historia de la sincro y se extrañó que no tuviera más conocimiento. Me puso vídeos de una japonesa...

GM

-- Ah, si Fumiko Okuno.

OC

-- Sí, sí y Frechette. Y me decía, Ona no puede ser subcampeona del mundo y no conocer la historia de la sincro. Estuvimos muchas horas viendo vídeos de todas las grandes leyendas de la sincro... Pero para mí en mi momento, Gemma, Virginie, Olga Brusnikina eran las mejores...

GM

-- Además, sin internet era más complicado todo. Las redes sociales han empezado justo cuando yo lo he dejado. Empecé con la sincro porque mi prima, de casualidad, se topó con este deporte, llevaba un par de años practicándolo. La fui a ver a un par de competiciones y mis padres me preguntaron. Vi que para mí era perfecto: agua, música. Me apuntaron a los dos meses, me encantó una exhibición de navidad que vi en la Sant Jordi, y en febrero me apuntaban.

OC:

-- Yo no tenía a ningún familiar. Hacía gimnasia rítmica a los 7 u 8 años, después lo dejé, aunque me lo tomé muy en serio al principio. Después empecé el deporte...

GM:

-- Aún más en serio (ríe)

OC:

-- Me enteré, no sé cómo, de que había un deporte que era como la rítmica, pero en el agua. En Menorca, durante los veranos, me pasaba cinco, seis horas en el agua. Agua, agua y agua y mis padres vieron que era una buena cosa, me dijeron que probara. Fue casi por casualidad como Gemma.

GM:

-- El primer día no pensé que podía conseguir los éxitos que conseguí después, pero cuando llevaba tres o cuatro años, había empezado a ir a Campeonatos de España, intuía que se me daba bien, veía que tenía más facilidad que otras. La mentalidad del club era muy ganadora, había algunas nadadoras que habían sido olímpicas y lo veía como posible. Estuve de voluntaria olímpica en el 92 y para mí era muy próximo todo. Las veía allí y pensaba: no estaban tan lejos. Allí es cuando empecé a verlo claro.

OC:

-- Creo que puedo conseguir mucho más de lo que hecho. El aprendizaje es infinito, nunca sabemos lo suficiente. Andrea (Fuentes) ayer me llamó y me dijo: "no lo dejes por nada del mundo, porque la mejora que he visto en este campeonato no la había visto nunca en la vida".

GM:

-- Claro que se puede mejorar, sí yo he podido con 39 años mejorar cosas en tan solo un año, imagínate esta chica con 27 lo puede hace todavía.

OC:

-- Ya, pero hay momentos difíciles.

GM:

-- En los que te saturas, siempre pasa.

OC:

-- Pienso: no voy a tener en la vida las piernas de la Kolonischenko, porque es genético, pero cuando alguien que te conoce hace tanto te dice que has mejorado tanto en tan poco, piensas en positivo.

OC:

-- Aquí por lo que me han dicho las entrenadoras, artísticamente hemos estado muy bien, dificultad hago bastante, pero me falta en ejecución. Uno por mis piernas, tengo que mejorar mi perfil de piernas, tengo que mejorar mis inicios y mis finales y mis extensiones. Tengo muy buena técnica, pero de repente tiemblo un poquito...

GM:

-- Estoy de acuerdo. Creo que es un tema de solidez, del perfil de pierna que ayuda a Kolesnichenko, por ejemplo, a camuflar cosas que a ti te cuestan más.

OC:

-- Tengo las piernas delgaditas, pero no este empeine tan 'rusky' que va tan bien. Este año he llegado a otro nivel, he intentado arriesgar en altura, pero se ha visto que es más difícil tomar riesgo y ser sólida a la vez, así que... Igual podría cambiar el nombre, mi padre me dice que tal vez podría llamarme Carboneyova (bromea).

GM:

-- En la sincro lo difícil no es mejorar, se puede conseguir con trabajo, lo difícil es que lo valoren los jueces.

OC:

-- Tienes que estar muchos años para que eso ocurra.

GM:

-- España estuvo llamando muchos años a la puerta antes de que nos puntuaran como tocara. Después ha pasado con Ucrania, que durante tiempo trabajaban muy bien sin recompensa.

OC:

-- Es que cuando estás allí arriba se te permiten algunos errores. Eso es así.

GM:

-- ¿Si existe lobby en el mundo de la sincro? No lo sé, todo es cuestión de tendencias.

OC:

-- Y la tendencia actual de la sincro va hacia lo físico. Todo es más complicado.

GM:

-- Más rápido

OC:

-- Y dándole más prioridad a la dificultad

GM:

-- Y también a la ejecución

OC:

-- Cuantas más apneas y más rápido todo, más puntuación tienes. Rusia nadaba antes 'El lago de los cisnes' y ahora todo es a la máxima velocidad.

GM:

-- Además cada vez hay más herramientas para mejorar en cada disciplina y la suplementación alimenticia también ha mejorado en todos los aspectos.

OC:

-- Yo siempre recomendaría practicar sincronizada. Es una mezcla perfecta, lo tiene todo y encima se practica en el agua, para mi la ingravidez no tiene precio.

GM:

-- A mí me pasa igual.

OC:

-- Pero no sé si me veo compitiendo a los 39? Veo a Gemma y pienso buff...

GM:

-- Es que además cuando eres madre, entonces cambian tus prioridades. De repente lo que veías tan importante: la pasión por la sincro... Luego piensas: 'perdona, si tengo que decidir, me quedo con mi hijo'.

GM:

-- Yo después de tantos años aún disfruto del agua por placer

OC:

-- Pero prefiero el triple el mar y la playa.

GM:

-- Claro que sigo nadando. Llego a una piscina y me tiro al agua, no puedo evitarlo.

OC:

-- Recuerdo que el viaje más largo que hice fue después de los Juegos de Londres que estuve en India y Nepal, estuve como 40 días sin tocar el agua y cuando llegue a Sri Lanka me tiré al agua sin pensarlo. Es que en India no había ni bañeras, pero piensa que no hay muchas nadadoras como nosotras

GM:

-- Como Ana Montero (la directora técnica de la Federación), que estuvo casi cinco años sin tocar el agua.

GM:

-- Mis planes futuros son continuar en el equipo nacional como entrenadora.

OC:

-- Los míos son hacer unas minivaciones entrenando, porque tengo las finales de las 'World Series' en Uzbekistán a finales de septiembre. Después tengo libre el mes de octubre. Y el año que viene, el Europeo. Nunca se para.