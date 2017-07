Rodrigo Lara fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes

El representante a la Cámara Rodrigo Lara fue elegido como nuevo presidente de la corporación en reemplazo de Miguel Ángel Pinto, cumpliendo los acuerdos que se habían pactado en la Unidad Nacional.

Lara asume la dignidad en un momento clave ya que el Gobierno espera que la en la última legislatura se saque adelante toda la implementación del acuerdo de paz.

El legislador aseguró que se trabajará por la paz de Colombia y que además se continuará con el trabajo social a través de proyectos que beneficien a los habitantes del país.

Este fue el discurso de Rodrigo Lara:

DISCURSO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA CAMARAREPRESENTANTE RODRIGO LARA20 de julio de 2017

Honorables Representantes a la Cámara.ColombianosEstoy aquí hoy, conmovido por la responsabilidad que ustedes han depositado en mí, agradecido por este voto de confianza y, consciente de la importancia de los valores de nuestra República y del Congreso.

Quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Pinto por el servicio prestado a la patria desde la Presidencia de esta corporación y por su amabilidad en este proceso de empalme.Asumo la presidencia de la Cámara en un momento de transición para Colombia.

Venimos del hábito de una guerra y estamos haciendo tránsito a las incertidumbres de la paz.

Nuestra responsabilidad es enorme pues de nosotros depende que esta guerra que ganamos gracias al extraordinario esfuerzo de la fuerza pública se consolide en una paz real y exitosa, con mayores oportunidades para todos y en un Estado capaz de resolver los problemas que aquejan a los colombianos y de sentar las bases de la prosperidad y de la equidad.

Esta transición es determinante para evitar que en un futuro se repitan conflictos similares.

Tenemos el deber de decirle la verdad y nada más que la verdad a los colombianos y, por ende, debemos partir de un hecho incontrovertible: llegamos a la mesa de negociación con las FARC porque ganamos esta guerra; las FARC negociaron, se sentaron en la mesa de negociación y entregaron las armas, porque no lograron su propósito por la vía de las armas.Recordemos que las FARC eran un pequeño grupo armado, acantonado en dos zonas rurales del país. Hasta 1978, no contaban con más de 450 combatientes, mal armados, que actuaban más como autodefensa campesina que con una lógica de guerrilla ofensiva.

Entre 1978 y 1981, las FARC se encontraron con el narcotráfico, en el Yarí, cuando el Cartel de Medellín instaló allí un complejo industrial de procesamiento de narcóticos.

Una alianza infausta, que enriqueció descomunalmente a los narcotraficantes y que les otorgó los recursos con los que luego amenazaron la estabilidad del Estado y que entregó a las FARC el capital para expandirse por todo el territorio nacional y llenarlo de frentes de guerra.

Con los dineros de la droga, las FARC adquirieron armas, llegaron a zonas en donde no tenían arraigo y se les conoció en la Costa Caribe, los Santanderes, Antioquia y Nariño, en tanto el narcotráfico le permitió a los carteles crear los primeros grupos paramilitares en el Magdalena Medio y en las Sabanas del norte del país.En 1990, las FARC ya contaban con 11.000 hombres en armas y en 2002, habían erigido un verdadero ejército irregular con cerca de 22 mil hombres, y la guerra cambió: atrás quedaban las emboscadas y las esporádicas escaramuzas.

Desde mediados de los 90 las FARC enfrentaban en guerra abierta a las Fuerzas Militares, controlaban territorios y movilizaban soberbiamente sus frentes en plena luz del día. Colombia se sentía derrotada, habíamos perdido la fe en la capacidad del Estado para protegernos. Las ciudades estaban aisladas, los ciudadanos secuestrados en las carreteras y las FARC y los paramilitares fungían como un Estado en amplias zonas del territorio.

Fue en ese momento que el país tomó las riendas de su destino, que entendió su deber y sus responsabilidades: había que arropar y apoyar a nuestras Fuerzas Militares.

El Congreso asumió difíciles decisiones presupuestales para modernizar nuestras Fuerzas Militares y gracias a nuestra voluntad como nación, pasamos de estar a la defensiva a la ofensiva.En 2006, las FARC contaban con 12.000 combatientes, en 2010 ya no contaban más que con 9.000, y en 2012 ya sólo tenían 6000 hombres en armas.

Los resultados de la ofensiva eran visibles. Las FARC, además, habían vuelto su condición inicial de guerrillas: dejaron de controlar territorios, se replegaron a sus zonas históricas, se quitaron el uniforme, escondieron muchas de sus armas y volvieron a una estrategia de sabotajes, de emboscadas y de ataques esporádicos.El cazador ahora era el cazado.

Vivian escondidos, aterrorizados de los ataques aéreos y de seguir perdiendo y con la única perspectiva de seguir perdiendo a más de sus cabecillas. Estaban, desde un punto de vista estratégico, derrotadas.Y en ese momento enfrentamos el dilema de la negociación.

Algunos hubieran querido que esta guerra continuara indefinidamente hasta abatir al último guerrillero. Otros alegaban, pensando que con unos años más de guerra las FARC habrían claudicado definitivamente.

Pero quienes estuvieron en el frente de batalla, quienes pusieron el pecho, quienes entienden la naturaleza de estos conflictos irregulares, sabían que había llegado la hora de la mesa de negociación.En las guerras de guerrillas, no hay batalla decisiva. No hay batalla final.

Como lo expresó el exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger después de la amarga experiencia de su país en Vietnam: las guerrillas ganan mientras no pierdan, mientras que los ejércitos convencionales pierden mientras no ganen. Y ganar totalmente una guerra de guerrillas ocurre sólo cuando desaparece el foco, es decir, cuando muere el último de los combatientes irregulares.

Es decir la guerra en estas circunstancias deja de ser el noble combate librado por fuerzas convencionales para recuperar territorios en manos de las fuerzas enemigas y recuperar la institucionalidad, para convertirse en una guerra de conteo de cuerpos, uno a uno, hasta llegar al último.

Yo me pregunto, ¿cómo podríamos nosotros someter a unas fuerzas militares convencionales, con honor militar, profesionales y respetadas en el mundo entero, defensoras de la legitimidad democrática y respetuosas de los derechos humanos, a una guerra de esta naturaleza? ¿Era sensato, para nosotros como país, enfangarnos en un conflicto de esta índole después de haber logrado una victoria estratégica sobre este grupo? ¿Cuál hubiera sido el precio para la legitimidad de la fuerza pública y, por ende, para la legitimidad de nuestras instituciones democráticas que nosotros representamos?Tenemos el deber de hablar con la verdad.

No nos eligen para ser perfectos. Pero si para ser sinceros.

Nosotros ganamos esta guerra gracias al sacrificio de tantos hombres que dieron su vida en el campo de batalla. Ganamos esta guerra gracias a la obstinación de los dos gobiernos anteriores al actual, y a este gobierno que se propuso la meta de finiquitar la victoria en la mesa de negociación, al esfuerzo el Presidente de la República y de un competente equipo negociador en el cual participaron oficiales activos de las Fuerzas Militares.

Esta guerra la ganamos gracias al honor militar de la armada, de la policía, del ejército, de la fuerza aérea. Desde aquí, expresamos nuestra gratitud a los soldados de Colombia, por haberle puesto fin a esta guerra que dejó más de 220,000 muertos. ¡Gracias!Ganamos esta guerra, y no obstante, ¡oh paradoja!, el país está lleno de temores.

Con la firma de la paz ha aumentado el desasosiego y la inquietud de los espíritus; el desconcierto se acentúa y la desconfianza en instituciones como el Congreso es cada día mayor.

Las guerrillas, en el apogeo de su poder, tal vez no habían inspirado a los colombianos tanto odio y tanto miedo como hoy, cuando han entregado las armas y están desapareciendo.

El miedo que sentimos en Colombia es el producto natural de los cambios; es el resultado de vivir una transición entre una guerra, que convertimos en un hábito, dado que duró 54 años; una guerra que se convirtió en nuestro marco de referencia, con el que interpretábamos la política, con el que asignábamos las prioridades presupuestales, con la que crecimos la mayoría de nosotros, con la que llegamos a entender la realidad en una simple dicotomía entre buenos y malos; el es miedo producto de esa transición entre el hábito de la guerra y las incertidumbres de la paz.

“Nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido” dice Elías Canetti en su obra Masa y Poder. Queremos identificarlo, al menos poder clasificarlo. En todas partes el hombre elude el contacto con lo extraño.La Paz, una nueva realidad, es algo aún extraño y desconocido para los colombianos. Esto explica las incertidumbres, el temor, la intranquilidad y el desasosiego del país.Ahora bien, quiero reafirmar antes que nada, mi convicción de que lo único que debemos temer es el propio miedo, ese terror sin nombre, irracional e injustificado, que paraliza los esfuerzos que requiere el país.

El propósito que nos corresponde asumir en esta legislatura es despejar ese miedo que paraliza; es enviarle un parte de tranquilidad a todos los colombianos que confían en nosotros: este proceso de implementación será exitoso.Podemos aquí en el Congreso legislar las mejores leyes.

Así lo hicimos y tenemos la satisfacción del deber cumplido con la JEP: incluimos el derecho operacional en el juzgamiento de la FFMM por hechos del servicio, establecimos normas implacables para la persecución de los activos de las FARC Y establecimos un régimen y garantías para los civiles que obraron de buena fe. Sin embargo, Sabemos que no es posible modificar sustancialmente estos acuerdos ya que fueron negociados de manera eficaz por un competente equipo negociador del cual, además, hicieron parte oficiales activos de la Fuerza Pública.

Aquí no hay alternativa real ni sincera de modificar sustancialmente estos acuerdos. La única alternativa es una implementación seria y juiciosa y que mejore las normas presentadas a este Congreso.Y aquí nos corresponde a nosotros entender que la única alternativa a la debida implementación de estos acuerdos es prolongar y continuar indefinidamente un conflicto.

No olvidemos que las guerras civiles y conflictos internos son enfermedades del cuerpo de una nación. Duran más tiempo que las guerras interestatales. Son larvadas y la inercia las proyecta en el tiempo. Las guerras civiles, los conflictos internos, son proclives a reproducirse. La más probable herencia de una guerra civil es la siguiente guerra civil.

Es el caso del largo y doloroso conflicto que hoy finaliza, que es una secuela más de la violencia partidista de los años cincuenta.Si observamos la última década, casi todas las guerras civiles han sido la reanudación de una guerra civil anterior. En nuestras manos está la gran responsabilidad de cerrar este ciclo absurdo. En nuestras manos está evitar la siguiente guerra.

Una vez hayamos terminado este proceso de implementación y se despejen las brumas de la incertidumbre y los miedos ya no se legislará más para terminar conflicto y las Farc.

AHORA LO HAREMOS PARA TODOS LOS COLOMBIANOS y sus problemas más apremiantes.

Pasada la página del conflicto, nace un nuevo orden, sin duda más libre, pero políticamente menos estable.Como bien lo explicara Tocqueville, a los hombres les parece más insoportable su posición cuanto mejor es.

A medida que aumenta la prosperidad de una nación, aumenta el desasosiego y la inquietud de los espíritus y el descontento contra instituciones como el Congreso o la República en general es cada día mayor.

Cuando cesan los abusos y las perversiones de un conflicto armado, dejan al descubierto los problemas que subsisten en una sociedad. Son males ciertamente menores pero la sensibilidad es mayor y esos males, que se sufrían pacientemente como inevitables, parecen insoportables desde que se concibe la idea de sustraerse de ellos.

El reto del Congreso de la República y de las instituciones es escuchar ese este nuevo clamor de los colombianos; es conocer sus reivindicaciones y tener la inteligencia para apreciar y entender esa nueva sensibilidad de nuestros compatriotas frente a problemas respecto de los cuales antes, o no se pronunciaban, o no protestaban.

Entonces, la pregunta más importante de nuestro tiempo es si podemos convertir este cambio que estamos viviendo en nuestro aliado y no en nuestro enemigo.

El Congreso y en particular esta legislatura histórica debe ser el motor de la renovación. Un congreso para el mañana y no para el ayer.Y para renovar, debemos ser atrevidos.

Debemos hacer lo que ninguna generación ha hecho antes. Trabajemos para darle forma a este cambio que vive el país.Nuestra primera tarea es convertir esta legislatura en la legislatura del reencuentro.

Hubo diálogo en estas negociaciones, no solamente porque hubo buena voluntad de los dos lados, sino también por la voluntad de ver en la contraparte justamente una contraparte y no un enemigo mortal que debe ser destruido por todos los medios posibles.

Debemos recuperar la civilidad del debate público. Discrepar sin ser desagradables, debatir sin destruir la honra y el buen nombre de nuestros contradictores. Y nosotros, los representantes de la ciudadanía, debemos entender que es nuestro deber estar mucho más expuestos que los demás ciudadanos al escrutinio público.No se trata de inventar procedimientos milagrosos para instaurar la unión perfecta entre los colombianos o la fraternidad universal, ni una victoria final sobre el mal.

Es recordar valores de base, como el respeto al buen nombre y la tolerancia por las ideas de los demás, que nos permita eso sí, construir una voluntad obstinada para destruir, uno a uno y sin piedad, los factores que producen sufrimientos evitables: la opresión, el hambre, las guerras, los odios y las discriminaciones raciales o de género, la infatigable codicia y la envidia vindicativa.

Esto pasa, por ejemplo, por entender que los mecanismos de participación ciudadana como el referendo y su corolario, la regla mayoritaria, no pueden aceptarse como un principio absoluto, sobre el que puedan fundarse atropellos a la dignidad humana.

Deben estar limitados por el principio de los derechos inalienables de los individuos, que ningún veredicto mayoritario puede abolir. El concepto de democracia no sería más que una burla si implicara que cualquier decisión endosada por la mayoría fuera aceptable; que, por ejemplo, el 51% de la población actúa democráticamente si decide masacrar al 49% restante. Si aceptáramos este principio de la regla mayoritaria incondicional, regímenes como el de Hitler, Chávez o Mussolini, que durante un tiempo gozaron del apoyo de la mayoría, aparecerían como modelos de democracia.

Debemos entonces entender, que por encima de la regla mayoritaria, están principios como el Estado laico secular.

Ninguna moral privada, de orden religioso o político, se le puede imponer a todos los colombianos. La libertad religiosa no da licencia para imponer sus valores y creencias a todo un conglomerado, más cuando este se caracteriza por su pluralidad y diversidad.

Aquí a nadie se le puede prohibir practicar una religión, pero tampoco puede una religión imponer su moral privada a todos usando la regla mayoritaria, y menos si se trata de discriminar a compatriotas por el solo hecho de su condición sexual o por haber decidido vivir en celibato.

Que tal que mañana, la iglesia mayoritaria de un país decidiera acudir al referendo para prohibir los cultos minoritarios alegando la superioridad de sus ritos y su moral. ¿Deberíamos aceptarlo?Entre todos, respetándonos y debatiendo civilmente, respetando la diferencia y la diversidad, podemos superar nuestros temores y hallar el proyecto común que nos permita soñar con la grandeza de la patria.

En cuanto a nuestro sistema político, reconozcamos el hecho de que nuestra democracia han enfrentado temibles asedios y amenazas: los carteles de la droga y el narcoterrorismo de los años 80, los paramilitares y las guerrillas. Nuestra democracia ha sabido derrotarlos.

Pero para perdurar, nuestra democracia debe cambiar. Si queremos preservar la democracia representativa de la cual somos los principales exponentes, si pretendemos preservar sus ideales de libertad, respeto a la vida e igualdad, debemos cambiar.

Este hemiciclo, con frecuencia lugar de intrigas y cálculos, en donde se maniobra por posiciones y nos preocupamos sobre quienes están adentro y quienes afuera, no puede olvidar el sudor, el trabajo y el sufrimiento de las personas que nos envían aquí y nos pagan el sustento.

Los colombianos se merecen algo mejor, y yo sé, con absoluta certeza, que aquí la mayoría quiere hacerlo mejor.La marea del resentimiento contra las instituciones democráticas está en su cota más alta.

El Congreso es asociado con privilegios mortificantes, incomprensibles en su existencia.Hay entonces un trabajo por hacer. Pero partamos del reconocimiento de la verdad y tengamos el valor de explicarle a los colombianos las razones del imperfecto funcionamiento de nuestra democracia.La corrupción y el clientelismo no son el resultado del comportamiento de unas pocas manzanas podridas. Es el sistema y las reglas actuales de competencia política.

Es el barril el que pudre las manzanas.Las cacerías de brujas no resuelven el problema y generalmente terminan sacrificando los eslabones más débiles de la cadena.

Al fin y al cabo en la España de la inquisición no se quemaba a hombres sino a mujeres.Las cacerías de brujas sólo sirven para crear estereotipadas concepciones del otro; percepciones deshumanizadas, monstruos abstractos que merecen ser destruidos en las modernas hogueras de los linchamientos mediáticos y de redes sociales, pero poco nada resuelven los problemas de fondo.

Yo creo que ya viene siendo hora que nos sinceremos y resolvamos las causas reales del imperfecto funcionamiento sistema político, del barril que pudre las manzanas. COLOMBIA necesita con urgencia la creación de un sistema real de carrera administrativa que le entregue las grandes responsabilidades al merrito producto de los concursos y no a quien obtiene prerrogativas y privilegios. Y esto abarca tanto a la rama Ejecutiva como la Judicial.

Es imperativo también modernizar el control fiscal.En materia económica, sólo se mejorará la vida de los colombianos si el país es próspero, si el país crece y se desarrolla. Prosperidad y verdadero crecimiento económico con empleos dignos y de calidad. En esto reside la felicidad de un pueblo.El crecimiento, a diferencia de las bonanzas, no cae del cielo.

Es el resultado de un Estado capaz de sentar las bases, de promover con perseverancia ciencia y tecnología que, veinte o treinta años después, le sirva al mercado y a sus emprendedores para crear industrias con valor agregado.Es esa mezcla de un Estado visionario y capaz, y de aquellos que trabajan y se esfuerzan por salir adelante, lo que le ha permitido a las naciones subir por la escalera del desarrollo.

Las bonanzas, como la que vivimos desde 2005, producen rentistas que anteponen el ocio sobre el trabajo, el placer sobre la disciplina emprendedora.Preocupa mucho la reprimarización de nuestra economía. Hacemos bien la tarea macroeconómica, ordenamos las cuentas para que nos sigan prestando, pero seguimos comprando más de lo que vendemos y no hemos visto que en estos 15 años se haya hecho nada realmente serio para crear tejidos de desarrollo que generen progreso real.

El crecimiento no llega de la mano de Dios y tampoco juntando puntas en las ruedas de negocios. Solamente se logra cuando el estado facilita las cosas para que las mentes más brillantes y los emprendedores, desde el mercado y su iniciativa privada, se tomen el mundo con sus realizaciones.Con nuestros compatriotas campesinos, tenemos la más grande de las deudas.

Es increíble que en medio de los extraordinarios adelantos tecnológicos de la ciencia reciente y de los demás progresos materiales de la civilización, permanezcan sin industrias y completamente aislados de cualquier bienestar. Aunque conservan la inteligencia y la perspicacia propia de los colombianos, no han aprendido utilizarla, ni siquiera progresan en el cultivo de la tierra, su única ocupación.

Tenemos ante nuestros ojos urbanos del siglo XXI, la agricultura del siglo XVII. Viven en tal estado de precariedad, que hoy sus hijos sólo logran destacarse en el oficio de las armas, cuando tienen suerte en nuestro ejército, pero muchos de ellos sólo logran hacerlo en los grupos irregulares trátese de FARC, para las, Bacrim de cualquier denominación, pues al fin y al cabo es el mismo fenómeno.Las armas ilegales y la coca parecen ser el único camino que tienen estos jóvenes para vivir, para obtener algún ingreso y para entrar en contacto con un mundo distinto al que les vio nacer.

Tal es el estado de aislamiento y miseria en que viven los campesinos del país.Con la ley de tierras, tenemos la oportunidad histórica de congregarnos en torno a la solución de este problema para detener de una vez y para siempre los ríos de sangre que fluyen desde nuestros campos. Podremos expandir la frontera agrícola en un marco de propiedad campesina y gran producción agroindustrial.

Seguridad, propiedad, justicia social y paz jurídica son las claves.

Asimismo, tenemos como deber la preservación del capital humano y los conocimientos adquiridos por nuestra Fuerza Pública durante este conflicto. Por primera vez en la historia, contamos con una fuerza pública con tal nivel de competencias y reconocimiento.

Debemos lograr la transición entre una fuerza pública antisubversiva, a una dotada con los medios para defender la soberanía y proyectar nuestra influencia regional.Proporcionar la fuerza adecuada para conservar los principios de la nación y asegurar su presteza para la acción inmediata en caso de emergencia, son responsabilidades de la Rama Ejecutiva de un Estado, que el Congreso tiene la obligación de facilitar y propiciar.La producción de material para las fuerzas militares en condiciones modernas requiere un determinado tiempo que no permite postergarse para la eventualidad en que las hostilidades se hagan inminentes.

Nuestra fuerza aérea exige una urgente modernización; carecemos de sistemas de defensa antiaérea y nuestras fragatas salen de servicio en el año 2025. Hoy estamos en capacidad de construirlas en COTECMAR.

La paz internacional se preserva con la previsión de las estadistas, y son los medios militares los que le dan sentido y fuerza el discurso diplomático.Que las reyertas de la política local no nos distraigan de nuestra responsabilidad actual con el desenlace del diferendo limítrofe con Nicaragua.

En el mes de septiembre, el país tendrá que tomar una decisión: si responde la demanda presentada por Nicaragua o la declara espuria y se retira completamente del proceso en la Corte Internacional de Justicia.¿Responderemos o no la demanda de Nicaragua? ¿Nos retiraremos definitivamente la Corte Internacional de Justicia? ¿Estamos dispuestos o no, a defender la soberanía nacional sobre la plataforma marítima? Conocemos aquí en el Congreso de la República de la agresiva política de rearme de Nicaragua y de sus alianzas internacionales; de los acuerdos firmados con Venezuela para desarrollar conjuntamente maniobras aero-navales. Sabemos que Nicaragua adquirió patrulleras misileras con las cuales pueden equiparar nuestro poder naval en el Caribe.

¿Hemos ,acaso, debatido aquí sobre el anuncio de la adquisición de aviones estratégicos por parte de este país?Los retos del post conflicto, respetados representantes, son grandes y reales. Son muchos y no son fáciles de resolver. Estoy convencido que nuestro país lo logrará con trabajo y amor. No es una tarea para los que prefieren las comodidades y el ocio sobre el trabajo o para aquellos que ven en el servicio público riquezas y fama. Tomemos la decisión de reformar nuestras políticas para que el poder y el privilegio no sigan silenciando la voz del pueblo.

Escuchemos a nuestros compatriotas, seamos sensibles a la voz de los más pobres.Los colombianos están cansados de los discursos y las distracciones que han engullido la política nacional y exigen que las diferencias se tramiten sin violencia y sin ser desagradables. Están hartos de la artificial polarización. Debemos dar ejemplo de consenso.

Quiero contribuir para que esta sea la legislatura sea la del reencuentro.En esta legislatura no habrá paciencia con la injusticia, con los funcionarios incompetentes, con aquellos que le fallan a los ciudadanos.

Haremos honor el control político, nuestra misión primera.En esta legislatura que comienza, seremos la voz de los niños y padres que padecen un sistema de educación de mala calidad.Seremos también la voz de estudiantes y egresados que padecen el humillante y aplastante peso de las deudas educativas.

Seremos la voz de las comunidades indígenas que reclaman su derecho a vivir conforme a su historia y su cultura.

Seremos también la voz de las mujeres cabeza de hogar, de las mujeres maltratadas y discriminadas en el empleo. En esta Presidencia le daremos un espacio muy importante a la participación de las mujeres en la política. Recorreremos el país y en foros invitaremos a las mujeres líderes en la economía y los asuntos sociales a inscribirse en noviembre para competir por curules en el próximo Congreso de la República.

Y crearemos, aquí en la Cámara de Representantes una guardería y una sala de lactancia para que este ejemplo sirva de modelo en todas las instituciones públicas y privadas del país.Seremos la voz de aquellos hombres mujeres y personas olvidados de nuestro país, de aquellos que madrugan y trabajan duro pero a quienes nadie escucha.Seremos la voz de los maltratados.

Seremos la voz de aquellos que no tienen cómo defenderse.