Olvídense de mi, pero no olvidemos lo que avanzado Colombia: Santos

En el marco de la instalación de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos, destacó los avances que ha tenido el país, que pidió no desconocer, así como señaló los retos que asumirá para lo que queda de su mandato.

Según señaló, “la transformación de Colombia en estos últimos años no debe considerarse como un logro solo del Gobierno, sino de todos, todos los colombianos”.

“Se los digo de verdad y con toda franqueza, ¡olvídense de mí!, olviden, si eso los hace sentir mejor a algunos, que estos avances se lograron en estos años de gobierno. Pero no nos olvidemos, eso sí les pido, de los logros reales que hemos alcanzado juntos. No olvidemos, no minimicemos, lo que ha avanzado Colombia, en estos siete años”, insistió.

Retos para el próximo semestre y el último año de Gobierno

El presidente, Juan Manuel Santos, señaló que existen varios retos que el Gobierno debe asumir en el próximo semestre y en lo que queda de su gestión, hasta el 7 de agosto de 2017, que abarcarán temas como seguridad y lucha contra las drogas.

El jefe de Estado reconoció que, “otro gran desafío ha sido y sigue siendo el narcotráfico. Somos conscientes del importante aumento que han tenido los cultivos de coca en el país, pero no nos cruzamos de brazos”.

Destacó el programa de sustitución voluntaria de cultivos, al igual que el de erradicación forzada, con los que se erradicarán más de 100 mil hectáreas en el próximo semestre.

“Nos hemos puesto la meta de erradicar al menos 100 mil hectáreas de coca, 50 mil a través de erradicación voluntaria ya firmamos convenios con líderes y organizaciones sociales que representan a 86 mil familias, y otras 50 mil hectáreas mediante erradicación forzosa”, explicó.

Precisó que la Fuerza Pública ya erradicó con este sistema más de 23 mil hectáreas, “prácticamente la mitad de la meta, y el doble de lo que llevábamos el año pasado”.

Así como se refirió a un especial de monitoreo para evitar la resiembra.

Otro de los retos para lo que queda de su mandato es el de la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta los índices que persisten y la percepción de inseguridad de los colombianos.

Manifestó en el Salón Elíptico del Congreso, “soy el primero en reconocer que la inseguridad sigue siendo un factor de preocupación para los colombianos. Por eso tenemos que esforzarnos más, y lo estamos haciendo para que disminuyan los hurtos, las extorsiones y todo acto que atente contra la seguridad ciudadana”.

“Tenemos que seguir disminuyendo las cifras de homicidios y de secuestros que hoy, por fortuna, son las más bajas en por lo menos cuatro décadas. Un solo homicidio, un solo secuestro, es demasiado”, consideró.

Finalmente, dijo que la fuerza pública, sigue combatiendo con más efectividad los focos de inseguridad que subsisten como el ELN, las bandas criminales y la delincuencia común y envió un mensaje a los uniformados, garantizando que seguirán contando con todo el apoyo del Estado y de los colombianos.