Tres israelíes muertos y un herido en un ataque a una colonia en Cisjordania

Jerusalén, 21 jul (EFE).- Tres israelíes murieron y un cuarto resultó herido grave en un ataque con arma blanca en un asentamiento en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania, informó el Ejercito israelí.

"Hace poco, un asaltante se infiltró en una vivienda privada en la comunidad de Neve Tsuf (también llamada Halamish), al noroeste de Ramala, y apuñaló a cuatro civiles israelíes", señala un comunicado castrense.

Tres víctimas murieron como resultado de sus heridas.

"Se disparó contra el asaltante", dice la nota, que no confirma si este murió.

Una portavoz del Ejército señaló a Efe que aún no se ha confirmado la identidad del atacante que "se está investigando" y se limitó a decir: "por lo que entiendo, es palestino y no ha muerto, aunque no lo puedo confirmar".

Según informó el servicio de emergencias Maguen David Adom (MDA, Estrella de David Roja), entre las víctimas mortales se encuentran dos hombres, de cuarenta y sesenta años, y una mujer de cuarenta, y la herida es una mujer de sesenta años que ha sido hospitalizada.

"Cuando entramos en la casa identificamos cuatro víctimas en el suelo, con heridas de arma blanca. Tres estaban inconscientes, no respiraban y estaban en parada cardiaca. Empezamos de inmediato a tratar de reanimarlos", describió Ehud Amiton, de la unidad de emergencias que acudió al lugar.

La cuarta víctima era "una mujer de sesenta años que estaba consciente y que presentaba heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo. La tratamos en el lugar y fue evacuada más tarde al hospital Shaare Zedek, con pronóstico reservado", añadió.

El incidente tiene lugar tras una jornada de violencia en la que han muerto tres palestinos y 450 han resultado heridos, así como cuatro policías, en las protestas de fieles musulmanes contra las nuevas medidas de seguridad y restricciones impuestas por Israel en torno a la Explanada de las Mezquitas tras un ataque el pasado día 14 en el que murieron dos policías y sus tres agresores.