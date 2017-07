Kenji Fujimori no acepta sanción impuesta por su partido Fuerza Popular

Kenji Fujimori, congresista de la bancada fujimorista Fuerza Popular y hermano de su actual lideresa, Keiko Fujimori, dijo hoy, en una columna dirigida a ella, no aceptar "ninguna sanción, ni siquiera la amonestación verbal" por considerar que es "una cuestión de principio" en defensa de sus derechos.

En un espacio de opinión brindado por el semanario "Hildebrandt en sus trece", un medio señalado por su marcada postura crítica al fujimorismo, Kenji Fujimori expuso las razones por las que no acepta la sanción de 60 días impuesta el martes pasado por el partido Fuerza Popular, de mayoría en el Congreso.

"No he aceptado ninguna sanción. Ni siquiera la amonestación verbal que algunos buenos amigos me ofrecieron considerar para calmar las aguas. Porque es una cuestión de principio no solo de mi derecho sino de los congresistas de todas las bancadas y de la mía propia", cita la columna.

Fuerza Popular sancionó al diputado el pasado martes por haber publicado en su cuenta de Twitter mensajes que generaron "un grave daño a la imagen" de su bancada, al vulnerar "la unidad, fraternidad, principios y valores del grupo".

La bancada fujimorista exhortó al menor de los Fujimori a reflexionar "sobre la importancia del cumplimiento de los principios de compromiso, cohesión, coherencia y democracia".

La sanción contra el menor de los Fujimori, el congresista más votado en las elecciones del pasado año, desató una guerra familiar, luego de que el expresidente peruano, Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, saliera en defensa de su hijo y calificara "infraternos y deleales" a aquellos que tomaron esa decisión.

Kenji Fujimori dijo a su hermana que, mediante un documento firmado por 23 congresistas de su bancada el martes pasado, se hizo un intento por "evitar que el asunto cobrara una dimensión pública políticamente dañina como hoy ocurre", pero que "cayó en saco roto", al igual que los mensajes al respecto de su padre, que presionó para que no fuera sancionado.

"¿Cuándo se entronizó la intolerancia en Fuerza Popular? El triunfo de la intolerancia siempre es una victoria pírrica, en la que a la larga se pierde más de lo que se gana", le dijo Kenji a su hermana.

Así, Kenji Fujimori dijo en su columna que "el país necesita debatir públicamente el derecho de los partidos sobre sus representantes y (...) el principio constitucional de que los parlamentarios no se someten a mandato imperativo alguno ni son responsables por sus votos y opiniones ante jurisdicción alguna".