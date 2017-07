Almagro contempla llevar a Gobierno venezolano ante Corte Penal Internacional

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció hoy que analiza si llevar a las autoridades venezolanas ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, por la represión cruenta de la oposición en el país.

En un acto del Centro Latinoamericano del Atlantic Council sobre las acciones internacionales ante la crisis humanitaria y política de Venezuela, Almagro defendió esta posibilidad ante la cifra de al menos 100 muertos y 15.000 heridos desde el comienzo de las protestas contra el presidente del país, Nicolás Maduro.

"Hoy vamos a dar un paso institucional importante para seguir analizando si los crímenes que ha cometido el régimen (de Maduro), especialmente tortura, son tipificables conforme al estatuto de Roma, y por lo tanto susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional", aseguró el responsable de la OEA.

Almagro explicó que está analizando si se pueden tipificar "de una manera adecuada, coherente y sustentable desde un punto de vista jurídico las violaciones de derechos humanos en Venezuela", y si esas violaciones constituyen un crimen de lesa humanidad y por lo tanto pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

"Casos como la tortura son claramente delitos contra la humanidad y por lo tanto serían susceptibles (de ser juzgados). Vamos a hacer avances institucionales para lograr esos posicionamientos", añadió posteriormente a un grupo de periodistas.

El secretario general de la OEA, sin embargo, dijo que la reacción internacional y de la institución que encabeza han sido tardías porque aseguró que podría no haberse llegado a la situación de crisis humanitaria, política y social en la que Venezuela lleva envuelta desde hace meses.

Además, lamentó que la votación para la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela no saliera adelante porque "algunos países votan de acuerdo a sus intereses y no a sus principios".

Almagro reiteró su llamada a la liberación de presos políticos y el restablecimiento de los derechos y las libertades democráticas por parte de un Gobierno que "ha perseguido a una población desarmada".

Respecto a la consulta celebrada el pasado fin de semana, que resultó con más de 7 millones de personas votando en contra de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, el representante de la OEA recalcó que ningún político se puede olvidar del pueblo, "ni por parte del Gobierno ni de los opositores".

En cuanto a las "sanciones robustas" que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está valorando, si Maduro convoca a la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución prevista para el 30 de julio, Almagro se mostró dubitativo del castigo al petróleo, que supone casi una gran parte de las exportaciones del país.

Por una parte, consideró que las sanciones en el petróleo no se notarían en la población porque de todos modos no pueden beneficiarse de ello, aunque por otra defendió que el pueblo venezolano no puede sufrir más.