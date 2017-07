EE.UU. vetará los viajes de sus ciudadanos a Corea del Norte

El Gobierno de EE.UU. vetará pronto los viajes de sus ciudadanos a Corea del Norte, después del fallecimiento de Otto Warmbier, el estudiante que viajó como turista al hermético país y acabó en coma tras ser condenado a 15 años de trabajos forzados por intentar sustraer un cartel de propaganda.

"Debido a las crecientes preocupaciones por el grave riesgo de arresto y detención a largo plazo bajo el sistema legal norcoreano, el secretario (de Estado, Rex Tillerson) ha autorizado una Restricción de Viajes Geográficos a todos los ciudadanos estadounidenses para viajar a Corea", apuntó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"Una vez en vigor, los pasaportes estadounidenses no serán válidos para viajar hacia, por y en Corea del Norte, y las personas deberán obtener un pasaporte con una validación especial para viajar a Corea del Norte o dentro" del país, agregó.

Según indicó la portavoz, las personas que deseen viajar a Corea del Norte para "ciertos fines humanitarios o de otro tipo" pueden solicitar al Departamento de Estado un pasaporte de validación especial.

Al parecer, la prohibición será anunciada el próximo día 27 de julio y entrará en vigor treinta días después, según precisó a Efe uno de los cofundadores de Koryo Tours, Nicholas Bonner, en base a información de la Embajada de Suecia en Pyongyang, que colabora con EE.UU. en asuntos consulares de Corea del Norte.

Young Pioneer Tours, la agencia con la que viajó Warmbier, también confirmó la futura prohibición y advirtió en un comunicado en su página web de que, a partir del momento en que entre en vigor, el Gobierno invalidará el pasaporte de cualquier estadounidense que viaje a Corea del Norte.

El joven Warmbier contrató los servicios de Young Pioneer Tours para viajar al "reino de los Kim" a finales de 2015. Al término de su viaje como turista, fue detenido y sentenciado a 15 años de trabajos forzados tras ser acusado de robar un cartel de propaganda del hotel en el que se hospedó.

Pyongyang le liberó el pasado mes de junio en estado de coma y murió seis días después. Tenía 22 años.

El fallecimiento de Warmbier puso entonces en cuestión la opaca industria de los viajes turísticos a Corea del Norte y el peligro que puede suponer entrar en un país que oficialmente sigue en guerra con EE.UU. y Corea del Sur.

Hasta la fecha, otros tres turistas estadounidenses -aparte de Warmbier- han sido arrestados, todos entre 2013 y 2014 y repatriados tras varios meses de cautiverio.

Además, otra turista surcoreana falleció en 2008 al ser tiroteada por un soldado norcoreano tras supuestamente acceder a una zona militar restringida.

Desde el sector de las agencias de viajes, muchos ya se esperaban que Washington impusiera un veto, principalmente para evitar que más estadounidenses sean detenidos por un régimen que los utiliza como moneda de cambio.

No obstante, la medida puede no tener el efecto esperado, pues Corea del Norte expide los visados por separado y no los estampa en los pasaportes, procedimiento que también utilizaban las autoridades cubanas y que aprovecharon muchos estadounidenses para visitar la isla como turistas pese a las restricciones.