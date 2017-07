¿Sofía Vergara se operó?

Sofía Vergara ha compartido varias fotos de sus vacaciones a través de su cuenta en Instagram. La colombiana estaba feliz y así lo hacía ver en los comentarios que acompañaban la publicación, recordando que estaba disfrutando junto a su esposo Joe Manganiello.

Diitas asi no se olvidan..🌴🌊☀️❤️. #CasaChipichipi🐚 @joemanganiello

Sin embargo, en los últimos días varios de sus seguidores han comentado que ella no es la misma y la han acusado de haberse hecho operaciones.

Our last night at #CasaChipichipi🐚 😍😍😍

La actriz no se resistió y respondió algunos comentarios, asegurando que los años no pasan solos y que el cambio es normal. Otros de sus seguidores decidieron apoyarla, afirmando que está muy bella y que no importan las cirugías, si es que las tiene.