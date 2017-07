Se cumplen 30 años del disco Appetite for Destruction

Para los amantes del rock y la música en general, el 21 de Julio de 1987 es una fecha que no se puede olvidar, pues se lanzaba el primer disco de la banda Guns N’ Rose. Un lanzamiento que traía consigo canciones como “Welcome To The Jungle”; “Paradise City”, “It´s So Easy”, “Sweet Child Mine”, composiciones que para el contexto recolectaban lo mejor del hard rock y empezaba a luchar contra los éxitos de la tendencia pop, liderados por Michael Jackson y Whitney Houston.

La grandeza del álbum está enmarcada por ser el disco debut más solicitado en la historia musical, el quinteto estadounidense que rápidamente se convirtió en leyendas rompió todos los esquemas con “Appetite for Destruction”, que años después fue ubicado por la revista Rolling Stone en el puesto 62 de los discos más vendidos en toda la historia, con más de 32 millones de copias vendidas.

Como toda una leyenda, el disco tiene una gran historia detrás, se trata de la caratula, pues el grupo, liderado por Axl Rose, había escogido una pieza realizara por Robert Williams, en la que aparece aparentemente una mujer violada, un robot futurista y un demonio; todos los actores protagonizando una escena de crimen, una concepto que en la actualidad sigue siendo chocante. Por esta misma razón las disqueras prohibieron su comercialización y fue así como el quinteto decidió utilizar como portada el diseño de la cruz con las calaveras, que representan los cinco músicos, realizado por Billy White Jr.