Abogados y OFAC buscan "comunicación" por caso de diarios panameños

Los abogados de Abdul Waked, incluido en la Lista Clinton y dueño de dos diarios panameños sancionados por ello, "están tratando de tener comunicación" con las autoridades de EE.UU. para encontrar una solución a la situación de los rotativos, que han comenzado a reducir su tiraje por falta de anunciantes.

"Entendemos que los abogados y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) están tratando de tener comunicación", dijo hoy el presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), Eduardo Quirós, quien resaltó la disposición de Waked para "encontrar una solución" para los diarios.

Esa actitud quedó demostrada cuando Waked, a través de sus abogados, presentó a la OFAC una propuesta cuya naturaleza no ha sido revelada pero que, según reiteró este viernes Quirós, "recoge las principales preocupaciones" de esa agencia del Tesoro de EE.UU.

En caso de que la OFAC "tuviese algún tipo de requerimiento adicional" a la propuesta, anunciada horas antes de que venciera el pasado 13 la tercera licencia de operaciones aprobada por la agencia estadounidense tras la inclusión en mayo de 2016 de Waked en la Lista Clinton, "habría la disponibilidad de encontrar una salida" por parte del propietario, añadió el presidente de GESE.

Quirós confirmó que hasta ahora las autoridades estadounidenses no se han pronunciado sobre la propuesta de Waked, y comentó que algunas personas le han dicho "que el que no haya respuesta todavía es una buena noticia".

"Queremos tener esperanza", expresó el presidente de GESE en una entrevista con la cadena Telemetro, y sostuvo que la situación a la que están siendo sometidos los diarios es una "enorme injusticia".

"Si efectivamente las autoridades diplomáticas (de EE.UU.) en Panamá han señalado 'los periódicos no están involucrados en esto', si en general no se ha presentado una sola prueba, no hay un requerimiento sustentado, por qué esta afectación injusta a los periódicos?", sostuvo Quirós.

No existe ningún juicio en EE.UU. contra Abdul Waked y la Justicia panameña sobreseyó el caso que había abierto en su contra en noviembre del año pasado por falta de pruebas.

Los efectos de la Lista Clinton, que prohíbe a estadounidenses mantener relaciones comerciales con quienes estén incluidos, ya comenzaron a arreciar. El miércoles pasado GESE anunció la reducción de su imprenta y que cancelará las ediciones de sábado y domingo.

"Esas acciones (de OFAC) nos van mutilando poco a poco", dijo Quirós, quien explicó que la restricción de las ediciones de fin de semana se debe "por la baja en la pauta" de anunciantes.

GESE también informó el miércoles que el banco que les proveía la "afiliación VISA/MasterCard" para los puntos de venta de los diarios dejó de brindarles el servicio, y que la compañía aseguradora que les emitía las pólizas de vida y de gastos médicos "ha cancelado unilateralmente su contrato" a los trabajadores del grupo.

Desde que el GESE se quedó sin la última autorización de EE.UU., diferentes sectores se han pronunciado en contra de lo que consideran una arbitrariedad del país norteamericano que afecta las libertades en Panamá.

El Gobierno panameño ha pedido a la OFAC que valore la reciente propuesta de Waked y que extienda la licencia de operaciones a los diarios, para salvaguardar los puestos de trabajo de 243 personas, así como la libertad de expresión y de prensa del país.