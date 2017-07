DJ Giorgio Moroder a sus 77 años: Es demasiado pronto para parar

Jessica Martín.

Madrid, 21 jul (EFE).- El DJ Giorgio Moroder, de 77 años, "continúa, con más calma, pero continúa", porque, dice, "es demasiado pronto para parar". Mañana ofrecerá un concierto en Madrid en el que incluye lo mejor de su música y también temas de otros artistas que le "encantan", como Justin Bieber: "El top de los top".

Dice que ahora es DJ, pero lo cierto es que este compositor y productor italiano (Ortisei) que cambió el panorama musical en los 70 con su uso de los secuenciadores y sintetizadores, ha trabajado con Donna Summer, Freddie Mercury, David Bowie, Blondie o Daft Punk.

Consciente del cambio de la música desde que él empezó hace alrededor de cincuenta años, el coautor de "I feel love" revela en una entrevista con Efe que le gusta mucho lo que escucha en la radio y que, si tuviera que elegir un nombre, sería Bieber.

"Está haciendo un gran trabajo con colaboraciones como la de 'Despacito' y también con sus canciones anteriores. Se está convirtiendo en una estrella mundial no solo por su imagen, sino también por su música", declara el productor y compositor, precisamente en el mismo día en que China ha anunciado su veto al canadiense.

Pero el gusto de Moroder por Bieber va más allá, ya que en el concierto que mañana ofrecerá en Madrid como parte de la programación del ciclo Noches del Botánico dejará hueco para pinchar algún tema de ese cantante canadiense y también de otros que le "encantan", como David Guetta.

Aunque, señala, el "70 %" de su actuación estará dedicado a sus "canciones antiguas", como "I feel love" o "Love to love you baby", entre las que presentará algunas de las que forman parte de su último trabajo, "Déjà vu" (2015), el decimonoveno álbum de estudio del italiano.

"En mi vida anterior pasé mucho tiempo encerrado en el estudio de grabación, pero ahora disfruto estando directamente frente al público. Me encanta", asegura el compositor, que contó para ese disco con las colaboraciones de Britney Spears, Sia, Kylie Minogue, Charli XCX, Matthew Koma y Foxes, entre otros.

Para los amantes de la música electrónica, la música disco o el techno, Moroder es considerado un icono por su afán por explorar nuevos sonidos y por su manera de innovar con el uso de la tecnología.

Sin embargo, él no se ve como nada parecido a "una leyenda", pero sí admite que hizo "buenos sonidos electrónicos que aún suenan bien" y, con eso, está "muy conforme".

"Siempre me ha gustado la música en general, también el sonido clásico de los tambores, el bajo, la guitarra o el piano, pero me moví poco a poco a esa música más electrónica y me fui abriendo a nuevas vías, aunque creo que lo mejor es la combinación de ambas", apunta.

A sus trabajos con artistas como Summer o Bowie se suman tres premios Óscar, los que recibió por las bandas sonoras de "Midnight Express" (1978), "Flashdance" (1983) y "Top Gun" (1986).

"Pude haber hecho más pero está genial", dice modestamente el italiano en relación con esos y otros muchos reconocimientos que ha recibido.

"Me siento genial, tengo 77 años y, aunque no tengo nuevos proyectos a la vista por el momento, tengo muchas ideas y estoy trabajando en la serie 'Queen of The South' y sigo ofreciendo conciertos en otras ciudades. Estoy realmente feliz ahora mismo", insiste.

Y es que, a pesar de que está "muy ocupado", subraya que está muy "contento" al saber que tiene por delante más actuaciones en directo que le permiten tocar todos sus "hits" y en los que, espera, pondrá a la gente "a bailar" desde el principio.

"El DJ continúa, con más calma, pero continúa", bromea un veterano de los cascos y la mesa de mezclas para el que aún es, asevera, "demasiado pronto para parar".