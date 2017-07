Carey: La nueva Barbarella será feminista, lo contrarío sería una estupidez

El autor británico Mike Carey, que acaba de recibir el encargo de resucitar para el cómic al mítico personaje de Barbarella, aseguró hoy que no se puede evitar que su historia, ahora en el siglo XXI, sea feminista, "porque lo contrario sería abocarnos a la estupidez".

"El feminismo es algo que tenemos que vivir con normalidad porque es propio de nuestra era, no es algo que podamos cuestionarnos, y tenemos que lidiar en esta nueva historia con la sexualidad y con los temas sobre género", explicó Carey en una entrevista con Efe.

Este experto en guiones de cómic del universo de los superhéroes subrayó que hay que tener en cuenta que para los años sesenta, Barbarella ya era revolucionaria y reivindicativa "porque era una mujer que vivía con confianza su sexualidad, tenía historias de poliamor, y eso creaba ya una nueva imagen de la mujer, más fuerte".

En la nueva entrega, considera que Barbarella tiene que ser igualmente revolucionaria para la mentalidad del siglo XXI.

Carey tuvo un primer contacto con este personaje -creado en 1962- en su niñez, con la primera edición de sus cómics, y luego con la película, considerada de culto, protagonizada por Jane Fonda en 1968.

De modo que cuando Dynamite Entertainment le ofreció relanzar la historia lo primero que hizo fue pronunciar "un sí, pero un sí rotundo".

El objetivo del nuevo proyecto editorial, que verá la luz en otoño en el mercado norteamericano para probablemente luego abrirse al público europeo en doce entregas mensuales, es retomar la historia original del personaje "pero con la idea de que cale en nuevos lectores, entre los que no conocen a Barbarella".

Dentro de su creación en el mundo del cómic reconoce que sus personajes favoritos, los superhéroes a los que más cariño les tiene, emanan de la saga X-Men, y entre sus preferidos está el de Pícara (Rogue).

"Es la que más me conmueve por ser la primera que pasó de ser villana a ser heroína, hay otros personajes que también he visto que han evolucionado así, pero ella fue la primera", comentó.

Carey señaló que se ha visto inmerso en la escritura de personajes femeninos potentes a raíz de haber colaborado en la redacción de dos libros junto a su esposa y su hija, "que fue algo muy enriquecedor porque son dos mujeres fuertes que tienen su propia voz".

"Es cierto que vivimos en un mundo muy masculinizado sobre todo en el tema de los héroes, donde hay muchos hombres, y me gusta pensar que de alguna forma aporto algo para que haya un equilibrio entre la masculinidad y la feminidad en el mundo del cómic", indicó.

Mike Carey ha participado en la sexta edición del Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción "Celsius 232" celebrada en Avilés (norte de España)

El autor británico presentó su última novela "Melanie, the girl with all the gifts", que dio el salto a la gran pantalla.

Reconoce que le gustaría que a su nueva Barbarella le sucediera lo mismo, que diera origen a un remake de la cinta protagonizada por Jane Fonda, aunque cree que en ese caso ya sería una "superproducción más hollywoodiense" y duda de que tuviese la oportunidad de escribir el guion: "pero si me llamasen, estaría encantado".