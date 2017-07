Alfonso Herrera: "Cuando se pierde el hambre por aprender, todo colapsa"

El actor mexicano Alfonso Herrera, quien protagoniza la serie "The Exorcist", dijo hoy a Efe que trata de guiar su carrera en función de lo que pueda aprender en cada proyecto, más allá de si se trata de un papel en Hollywood o en otras latitudes.

"Cuando uno pierde el hambre por aprender, creo que ahí es cuando todo colapsa. Y yo estoy muy ávido de seguir aprendiendo", aseguró Herrera en una breve entrevista durante la Comic-Con de San Diego.

"Fíjate que nunca me llamó la atención el norte o el sur. Siempre traté de buscar personajes e historias interesantes y el viento me trajo hasta aquí (Estados Unidos), y probablemente en un futuro el viento me lleve al sur, y en un futuro me lleve al oeste y al este. Yo estoy ávido de seguir trabajando y de buscar historias interesantes", remató.

Herrera lidera el reparto de "The Exorcist", la serie inspirada en la obra maestra de 1973 del cineasta William Friedkin y que regresará al canal Fox con su segunda temporada el próximo 29 de septiembre.

El artista mexicano, conocido por sus roles en las series "Sense8" y "Rebelde", así como por el filme "La dictadura perfecta" (2014), compartirá escenas en "The Exorcist" con Ben Daniels, Kurt Egyiawan, John Cho y Brianna Hildebrand.

Herrera, quien da vida al cura latino Tomás Ortega, adelantó que en esta segunda tanda de episodios intentarán mantener el tono de la primera temporada, ya que los fans del género del terror "son sumamente leales".

"Gracias a ellos podemos estar hablando de una segunda temporada", afirmó el actor en referencia a la campaña orquestada por los seguidores de "The Exorcist" para convencer a Fox de que no cancelara la serie.

Tras la trama de exorcismos y luchas contra el mal ambientada en Chicago de la primera temporada, los nuevos episodios tendrán lugar en un área rural.

"En este caso, tanto el padre Marcus (Ben Daniels) como Tomás (Herrera) unen fuerzas y se genera esta relación alumno-maestro donde habrá algunas fricciones por ciertas decisiones que empieza a tomar el estudiante Tomás", señaló.

Herrera añadió que, aunque su personaje era "como muy renuente" y se resistía a la idea del exorcismo, en las nuevas entregas de la serie el padre Tomás está "demasiado abierto a esta posibilidad" y a una vida en la que hay peligros y todo resulta incierto.

Asimismo, el mexicano destacó la posibilidad que supone para él "The Exorcist" de trabajar "con un equipo tan sólido", al tiempo que reflexionó sobre los tiempos y las decisiones que marcan la supervivencia de una producción en la televisión.

"Siempre estás como en la cuerda floja. Haces el piloto, lo aprueban; haces la primera temporada y vamos a ver si la aprueban. Haces una segunda y estamos en una situación similar. Lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros mismos para que la gente lo disfrute y para estar, quién sabe, el próximo año aquí hablando de una tercera temporada", concluyó.