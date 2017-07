Norah Jones seduce a ritmo de jazz en el segundo día del festival de Ostrava

La cantante estadounidense Norah Jones sedujo hoy a los asistentes a la segunda jornada del festival "Colours of Ostrava" con sus melodías repletas de toques de soul y jazz, que hicieron las delicias del gran público.

Ostrava (Chequia), 20 jul (EFE).- La cantante estadounidense Norah Jones sedujo hoy a los asistentes a la segunda jornada del festival "Colours of Ostrava" con sus melodías repletas de toques de soul y jazz, que hicieron las delicias del gran público.

Las luces de la antigua planta metalúrgica de Ostrava, lugar donde se celebra el festival, se encendieron para recibir a Norah Jones, la artista más esperada de la noche, que deleitó a los asistentes con varios de sus grandes éxitos como "Don't know why", "Come away with me" o "Sunrise".

Norah Jones, para quien es la primera vez que canta en la República Checa, arrancó la noche con su guitarra, aunque rápidamente se cambió al piano, su instrumento emblema.

Llegados desde todas las partes del globo, el público desafió las altas temperaturas del día de hoy para disfrutar del show de la artista en el del escenario principal de "Colours of Ostrava", que se celebra en la ciudad morava del 19 al 22 de julio.

El toque independiente de la noche lo puso la cantante estadounidense LP, que actuó justo antes de su compatriota Norah Jones.

Nada más salir al escenario, la cantante ya llamó la atención al beber de una de las cervezas del público, mientras recogía varios móviles de sus fans para hacerse fotografías.

"Sois estupendos", gritó LP durante una de sus actuaciones, antes de volver a deslumbrar con sus inconfundibles silbidos, su amplio registro vocal o su arte a la guitarra, la armónica o la pandereta.

Su gran éxito "Lost on you", muy presente en las radios en los últimos meses, fue sin duda la más conocida para el gran público,que no paró de cantar durante toda la canción.

La energía e ímpetu que LP transmite en todos sus temas se contagió a lo largo de la gran explanada principal, que bailaba al son de todas sus canciones.

"Muddy Waters" y "Into the wild", aunque no tan conocidas en Europa como "Lost on you", fueron otras de las grandes protagonistas de la actuación de la estadounidense, que se dejó la voz para conquistar a todos los asistentes.

"El concierto de LP ha sido alucinante", dijeron dos jóvenes polacas que llegaron a Ostrava en un viaje relámpago de un día sólo para ver a LP y Norah Jones.

Poco después de acabar LP, no muy lejos del escenario principal, el cantante británico de origen ugandés Michael Kiwanuka, un valor emergente del soul, supo transmitir a su público las buenas vibraciones que desprende.

El público no paró de moverse al son de su música, influenciada también por el blues, y disfrutar con su actuación, sobre todo con sus temas más conocidos "Cold little heart", "Home again" o "Black man in a white world".

El grupo británico UNKLE fue el encargado de cerrar, por el día de hoy, el escenario principal del festival, presentando sus últimos temas y rememorando sus éxitos más clásicos.

Con su mezcla de música electrónica, algunos toques de rock alternativo y una puesta en escena bastante llamativa hicieron las delicias del público moravo, que disfrutó, sobre todo, al ritmo de "Lonely soul".

Desde 2012 "Colours of Ostrava" se celebra en la zona industrial de la ciudad, debido a la gran afluencia de gente que acude desde todas las partes del globo para disfrutar de grupos variados distribuidos en 20 escenarios.

En la decimosexta edición del festival "Colours of Ostrava", uno de los mayores festivales de la República Checa, participan 80 bandas internacionales y 52 artistas locales de distintos estilos musicales, desde pop o rock hasta, incluso, flamenco.

Además, el público puede disfrutar de varios eventos paralelos como proyecciones o tertulias, lo que da en total alrededor de 350 actividades programadas.