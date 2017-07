Morata se despide del Real Madrid: "Es una decisión pensada y meditada"

El delantero Álvaro Morata, recientemente fichado por el Chelsea, se mostró agradecido con el Real Madrid en una carta publicada en su cuenta de 'twitter', donde justificó "una decisión pensada y meditada que algunos no entenderán".

"Hoy es un día especial, diferente. Son muchas las cosas que ahora me gustaría decir, son muchos los sentimientos, son muchos los recuerdos que ahora se agotan en mi cabeza. Hoy se acaba mi segunda etapa en el Real Madrid, hoy empieza un nuevo reto en mi carrera. Estoy seguro de que algunos no entenderán mi decisión, otros seguramente no la apoyarán. Pero al final es eso, mi decisión. Una decisión muy pensada y meditada", subraya en la carta el delantero español.

Morata destacó su entrega en el Real Madrid, con el que vivió una época "increíble".

"Me voy de mi casa porque así es como siento al Real Madrid. Me voy con la conciencia tranquila de quien se dejó la piel en cada entrenamiento, en cada minuto que he tenido la suerte de vestir esta camiseta. Con la tranquilidad de haber sido importante en un año increíble en el que hemos levantado cuatro títulos, un año que seguro que ni vosotros ni yo olvidaremos jamás", añadió.

El nuevo delantero del Chelsea agradeció a todos los estamentos del club el trato recibido a lo largo de su estancia. Especialmente, al presidente, Florentino Pérez, por haber comprendido su decisión.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para el Real Madrid. Soy el jugador que soy gracias a este club. Quiero aprovechar estas líneas de mi despedida como no puede ser de otra forma, para dar las gracias", dijo.

"Gracias al presidente por haber comprendido mi visión, por entender que he tomado una decisión y respetarla. Gracias también al cuerpo técnico por todo lo que me ha ayudado y aportado, hoy soy mejor jugador que hace un año y es gracias a ellos. Gracias también a mis compañeros con los que he compartido una temporada increíble. Gracias a todos y cada uno de los empleados del club que cada día se esfuerzan por hacernos la vida más fácil a los jugadores", añadió Morata, que realzó el trato recibido por la afición.

Y gracias, por supuesto, a la afición porque desde mi regreso me habéis hecho sentir querido y valorado, porque siempre habéis estado ahí desde mi presentación hasta la última noche en Cibeles. Por último, lo más importante, gracias a mi mujer, gracias a mi familia, a mi agente y a mis amigos, los que siempre están y nunca fallan", concluyó Morata.