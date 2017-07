Bardet: "Quiero volar como un avión"

de-Provence (Francia), 21 jul (EFE).- El francés Romain Bardet, segundo del Tour de Francia, aseguró que dará "el cien por ciento" en la contrarreloj de mañana en Marsella y, al paso de los cazas de la Patrulla de Francia, especializados en acrobacias, aseguró que tratará de volar como un avión.

"No hay que darle vueltas, hay que ir a fondo", dijo el corredor del AG2R, que señaló que el estadio Velódromo de Marsella, que acogerá el inicio y el final de la contrarreloj de 22,5 kilómetros, "lleva directo a los Campos Elíseos".

"He hecho un gran Tour y me gustaría acabarlo lo mejor posible. Espero un combate leal, de hombre a hombre, en el que no tenga nada que lamentar", señaló.