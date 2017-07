No recibimos ningún dinero por el juego amistoso ante España: Ramón Jesurún

Ramón Jesurún, en dialogo con 6 AM de Caracol Radio, negó que la Federación Colombiana de Fútbol haya recibido algún dinero por el juego amistoso ante España del pasado 7 de junio, y aunque aceptó haber dialogado con Gorka Villar, hijo del expresidente de la Federación Española de Fútbol, negó que se haya firmado algún contrato con la firma de asesoría legal Sports Advisers SL.

“Es un escándalo porque todos hemos informado a través de la prensa en donde hay un expediente abierto en contra del presidente de la Federación Española, su hijo y otros miembros de dicha federación, en uno de los apartes habla de la supuesta complicidad de los directivos de la Federación Española de Fútbol con Colombia, a raíz de un partido amistoso que tuvimos con ellos hace cerca de 45 días, partido que se jugó por una presión que teníamos nosotros de jugar partidos en Europa y a mes y medio antes se nos caen; a ellos también se les cae un partido por circunstancias que no conozco y decidimos disputar un partido en Murcia, el cual se realizó y nosotros no recibimos ningún incentivo, lo único que nos pagaron fue el transporte interno en España y el hotel de la selección de resto nada mas”.

Comentó Jesurún desconociendo cualquier relación con Villar.

Jesurún explicó que en la administración anterior (Luis Bedoya), la Federación tuvo un contrato de "uno o dos años" con la empresa de Gorka Villar, algo que Villar pretendió nuevamente, pero "nunca se firmó un contrato".

“El señor Gorka tenía una oficina de asesoría de derechos del fútbol, donde a comienzos de 2011 o 2012, no recuerdo la fecha exacta , se hizo un contrato con el señor Gorka, no estoy muy enterado, ya que eso hacía parte del anterior presidente, y es un contrato que no pasa de los 2000 dólares mensuales para asesorar varios conflictos que pueda tener la federación internacionalmente, específicamente la transferencia de jugadores, pagos entre equipos y se empezó a crear un conflicto desde hace mucho rato y muchos equipos en Colombia, incluso lo utilizaron y lo utilizaron bien, el señor Gorka luego de dos o tres años, no recuerdo el año, repito, y luego se retira de ese contrato, porque es nombrado secretario general de la Conmebol hasta el año 2016".

Y agrega: "él tenía la aspiración de que se le hiciera un nuevo contrato del que en el pasado tuvo en Colombia; ese contrato nunca se contempló hacerlo. No existe".

De igual manera y tal como se le relaciona en el archivo revelado por el diario AS de España, el presidente de la Federación reconoció haber tenido un dialogo con Villar, para ver si era posible que este hablara con su padre, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, para acordar el pago de "algunos honorarios" por el pasado juego amistoso entre ambas selecciones, pero esto no fue posible.

"Yo llamó al señor Gorka, porque no localizó a su padre, necesitaba ver si con ellos podíamos conseguir un dinero como honorarios por ese partido... Simplemente le pedí que le preguntará a su padre, porque los funcionarios nuestros de la Federación no habían tenido éxito. Finalmente nos dijeron que no, que el partido era así y nosotros terminamos asumiendo todos los gastos".