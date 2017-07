Mourinho califica de "gran entrenamiento" triunfo ante el City en el Derbi

El entrenador portugués José Mourinho, máximo responsable técnico del Manchester United, se mostró tranquilo por el triunfo de 2-0 que su equipo logró ante el Manchester City en el primer "Derbi" inglés que se jugó en el extranjero y lo calificó como "un buen entrenamiento".

"Realmente me siento muy satisfecho", declaró Mourinho al concluir el partido que se disputó la pasada noche en el NRG Stadium de Houston ante más de 67.401 espectadores. "Estoy seguro que Pep Guardiola tiene el mismo sentimiento".

Mourinho, como ya había adelantado, utilizó el partido para seguir con la preparación de la pretemporada, darle el máximo de minutos a los jugadores y ver como los nuevos que han llegado se adaptan al resto de los compañeros.

"Lo más importante es que hemos podido darle a los jugadores un entrenamiento de calidad", reiteró el técnico portugués, que alabó la gran labor de todos los jugadores, pero en especial el protagonismo que tuvieron los dos nuevos fichajes hechos por el equipo como son el delantero Romelu Lukaku y el defensa sueco Victor Lindelof.

Lukaku se encargó de marcar el primer gol del partido, a los 37 minutos, en una gran jugada, tras recibir un pase filtrado del francés Paul Pogba, además de enviar un disparó a la cruceta izquierda del arco del Manchester City, mientras que Lindelof hizo una gran labor en la defensa.

El segundo gol llegó dos minutos más tarde por mediación de Marcus Rashford, que también le llegó el balón de la misma manera, por el lado derecho, con pase de Jesse Lingard, y batió, perfecto, por bajo al arquero brasileño Ederson Moraes.

"Tenemos que darle crédito a Lukaku y Lindelof por estar aquí a tiempo, y por lo tanto no es mío, sino de Ed Woodward --vicepresidente ejecutivo del equipo--, a quien le dio las gracias por el fantástico trabajo que hizo al conseguir a estos dos jugadores importantes", destacó Mourinho.

Sin embargo, el técnico portugués reiteró que necesita tener "algo" más dentro del equipo, si quieren compensar todo lo que se han reforzado otros equipos de la Premir durante el verano en el mercado de los fichajes.

Como ha sido el caso de todos los jugadores que ha fichado el Chelsea, Manchester City, Liverpool y West Ham, que han conseguido al arquero Joe Hart, al delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández y al austríaco Marko Arnautovic.

"El campeón ha fichado a tres jugadores fantásticos con experiencia, el City esta metido de lleno en el mercado y otros equipos también se han reforzado muy bien", subrayó Mourinho. "Ahora el West Ham juega en la Premier para ganar, lo que significa que todos los equipos han estado fantásticos en el mercado y yo espero lograr un poco más".

También desea que el jugador que pueda al final incorporarse al United lo haga antes que comience la temporada regular para que tenga el tiempo suficiente de adaptarse al grupo.

"Lo hemos visto con Lukaku y Lindelof, llegaron a Estados Unidos antes que diese comienzo la pretemporada y el equipo con ellos ya no se ve extraño sino todo lo contrario plenamente identificado", destacó Mourinho.

El técnico confía que al final, entre los nombres de los candidatos a futuros jugadores del United, como son Eric Dier (Tottenham), el serbio Nemanja Matic (Chelsea) y el croata Ivan Perisic (Inter de Milán), uno de ellos pueda estar bajo su dirección.

Por su parte, Guardiola, a pesar de la derrota, también quiso destacar lo bueno que hizo el joven talento de la cantera del City que ha llegado al primer equipo, el centrocampista Phil Foden, de 17 años, que debutó.

"No tengo palabras para describir lo que vi", declaró Guardiola al concluir el partido. "Su rendimiento estuvo a otro nivel. Quiere al equipo, es un seguidor del City y se trata de un verdadero regalo", apuntó.

Guardiola ya adelantó que Foden podría quedarse con el primer equipo por todo lo que significa y aporta su fútbol.

"Puede que se quede con nosotros esta misma temporada porque es especial", destacó Guardiola. "Crea siempre oportunidades de gol y se encuentra en la mejor posición".

El que no seguirá con el equipo es el defensa serbio Aleksandar Kolarov, que llegó al City en el 2010 procedente del Lazio, y al concluir el partido Guardiola confirmó su salida del equipo.

"No me gusta trabajar con profesionales que no desean permanecer en el equipo y creo que tiene una gran oportunidad de irse a la Roma", adelantó el entrenador español. "Nos dijo que deseaba irse y quiero para él todo lo mejor", señaló.

A pesar de la derrota y de la salida de Kolarov, Guardiola dijo que se iba muy contento de lo visto en el partido y que descansarían para estar listos de cara al próximo partido de la Champions Cup frente al Real Madrid, que se jugará en Los Angeles, el 26 de julio.

El partido fue el primer Derbi que se jugó desde que el pasado 22 de mayo ocurrió el atentado terrorista suicida del Manchester Arena, donde 22 personas perdieron la vida, incluido el autor de la acción, que se dio al finalizar el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

Los dos equipos vistieron en sus uniformes el distintivo de la "abeja trabajadora" que luego será subastado para que todo el dinero que se recaude pueda ser entregado a las víctimas del atentado.