Iglesia católica hace votos por una Colombia "fraterna y en paz"

La Iglesia católica de Colombia formuló hoy votos para que la celebración del 207 aniversario de la Independencia reanime el deseo de una patria "fraterna y en paz".

"Que el Señor nos conceda la gracia de que con esta fiesta patria se reanime en todos nosotros un deseo sincero de una patria mejor, de una patria verdaderamente solidaria, fraterna y en paz", afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), monseñor Oscar Urbina, en un mensaje difundido por el Episcopado.

El también arzobispo de la ciudad de Villavicencio (centro) destacó que muchos años después los colombianos son capaces "de seguir construyendo una patria verdaderamente libre".

"Y la libertad no es simplemente el no depender de otra nación. La libertad es sobre todo no depender de los vicios, no depender de todo aquello que nos esclaviza (...); la verdadera libertad consiste en ser capaces de incluir a todos los colombianos dentro de la justicia, dentro de la fraternidad, la solidaridad y por lo tanto construir un país en paz", complementó.

También el cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar, se pronunció sobre esta fecha e invitó a los ciudadanos a que en "estos 207 años del grito de Independencia" se manifiesten a través del "signo de la bandera" y de la oración por "la reconciliación, el perdón y la paz".

"Así como hace 207 años hubo colombianos que se comprometieron por la libertad de nuestra nación, hoy los colombianos en este momento histórico comprometámonos y demos el primer paso hacia la reconciliación en Dios, con los hermanos y con la creación", añadió.

La celebración de la Independencia no se inició este año con el tradicional Te Deum de la Iglesia Católica, debido, según medios locales, a que el decreto que reglamenta esta celebración fue suspendido en septiembre pasado por el Consejo de Estado mientras se estudia una demanda en la que se alega que la Constitución de Colombia garantiza la libertad de cultos.