Cabello amenaza a quienes intenten asumir funciones como magistrados

Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo, amenazó hoy con la actuación de autoridades venezolanas a quienes intenten asumir funciones de magistrados por designación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El exdiputado, durante su programa de televisión en el canal del Estado, dijo que estas personas podrían ser objeto de la "operación tun-tun", para referirse a la visita y detención de los servicios de inteligencia o policiales contra quienes son señalados de cometer supuestos actos de desestabilización.

"A ver quién te va a nombrar, quién te va a defender, para ver si Julio Borges (presidente de la AN), te va a defender cuando te llegue la operación tun-tun, vamos a ver si te van a defender", reiteró.

El Parlamento, controlado por la oposición desde enero de 2016, prevé designar el viernes a 33 magistrados para relevar a la treintena de jueces que conforman buena parte del Tribunal Supremo de Justicia, y que fueron designados por el chavismo en un procedimiento que los opositores considera irregular.

Esta designación ha sido rechazada por los demás poderes del Estado, afines al Gobierno de Nicolás Maduro, y que defienden la legalidad de la designación de los actuales magistrados, hecha en una sesión convocada días antes de que el chavismo tuviera que ceder el poder de la Cámara, tras la derrota en las legislativas de 2015.

"Lo voy a decir hoy, aquella persona, hombre o mujer que se preste para usurpar poderes: 'no, que a mi la Asamblea Nacional me designó para ser magistrado', ¿magistrado? no vemos el 30 de julio", dijo.

Cabello aseguró que una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para reformar el Estado y redactar una nueva constitución, "no habrá instancia alguna, poder constituido que pueda oponerse a las decisiones que soberanamente" tome esa asamblea.

La disolución del Parlamento y la depuración del Ministerio Público, este último bajo el mando de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, son algunos de los escenarios que han sugerido los oficialistas como primeras acciones de la Asamblea Constituyente.