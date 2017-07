Encarcelan en EE.UU. anciana de 86 años con largo historial delictivo

Una anciana que se hizo célebre por robar millones de dólares en joyas a lo largo de varias décadas, se encuentra de nuevo tras las rejas por robar mercancía en una tienda Walmart, indicó hoy la policía del condado de DeKalb en Georgia (EE.UU.).

Doris Payne, de 86 años, fue arrestada este martes por violar los términos de su libertad condicional tras ser descubierta presuntamente robando productos por un valor de 86,22 dólares.

De acuerdo con el reporte policial, un empleado de la tienda habría visto a Payne sacar cosas del carrito de compras para introducirlas en su cartera, antes de decidirse a confrontarla.

El Departamento de Supervisión Comunitaria (DCS), que tiene bajo supervisión a quienes están bajo libertad provisional, indicó en un comunicado que Payne se encuentra detenida sin derecho a fianza desde ayer en una prisión del condado de DeKalb.

"DCS cree en darle oportunidades a personas que han cometido delitos para hacer cambios positivos bajo nuestra supervisión, apoyo individual, programas y asistencia", indicaron las autoridades a medios locales.

"No obstante, la seguridad de los ciudadanos de Georgia y la protección de toda propiedad es nuestra mayor preocupación", agregaron.

Payne, que cuenta con una larga carrera en robo, alcanzó notoriedad en el 2013 luego de que Netflix realizara un documental sobre su vida titulado "The Life and Crimes of Doris Payne", en el que la anciana reflexionaba acerca del robo de joyas por más de 2 millones de dólares que llevó a cabo alrededor del mundo a lo largo de seis décadas.

Payne fue arrestada el año pasado por tratar de robar un collar de diamantes valorado en 2.000 dólares de una joyería en un centro comercial en DeKalb.

No obstante, en ese momento no fue encarcelada sino que fue puesta en libertad condicional y obligada a llevar un monitor electrónico en su tobillo.

Esta vez, por haber violado los términos de su libertad condicional con este supuesto robo Payne vuelve a la cárcel en espera de una sentencia.