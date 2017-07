La Edith Piaf caraqueña llega a Miami

La actriz y cantante venezolana Mariaca Semprún estrena hoy en Miami Beach "Piaf, voz y delirio", un monólogo musical sobre la azarosa vida de la francesa Edith Piaf, "nacido en medio" de la no menos turbulenta crisis que vive su país.

"A pesar del caos y la crisis los artistas venezolanos hemos decidido generar espacios de encuentro con el fin de ayudar a sobrellevar tanta pena y tanto dolor", dijo Semprún a Efe pocas horas antes del debut de la obra en el Teatro Colony de Miami Beach, una joya "Art deco" de 1935 con un aforo de más de 400 espectadores.

Semprún, cuyo verdadero nombre es María Carolina Semprún Arrivillaga, señaló que la obra se estrenó en Caracas a fines del año pasado y, concluida esa temporada, volvió a representarse a comienzos de este año. En total, 34 funciones a teatro lleno, dijo.

En el Colony de Miami Beach, "Piaf, voz y delirio", obra escrita por Leonardo Padrón, va a estar en principio hasta el 6 de agosto, con funciones de jueves a domingo.

La actriz, quien antes se atrevió con un monólogo musical sobre la cantante cubana "La Lupe", hará tres funciones de Piaf en inglés para dar a conocer al público no hispano una producción que ha tenido buenas críticas en su país.

Según contó a Efe, cuando empezó con su equipo a pensar en un nuevo proyecto musical y surgió la idea de Piaf, no estaba muy convencida de poder hacerlo, pues no sabía hablar francés y debía cantar en esa lengua canciones mundialmente conocidas como "La vie en rose" o "Non, je ne regrette rien".

"Tuve que aprenderme las canciones y lo que decían, pero de hecho sigo sin hablarlo. Lo que si hago es pronunciar muy bien", dice con humor.

Semprún supo de Edith Piaf desde que tenía "uso de razón", aunque no recuerda quien la introdujo en su música. "Ella me estaba rondando", dice convencida de que valió la pena interpretar a una cantante que comenzó en las calles de París y terminó siendo una leyenda musical mundial.

La actriz debió profundizar en la vida y obra de la "la môme" o "El gorrión de París", como era conocida Piaf, y a medida que ella y su equipo avanzaban en su conocimiento sobre los tiempos de pobreza y de guerra que le tocó vivir encontraba paralelismos con lo que se vive en Venezuela hoy en día.

Ni el libreto ni la escenografía de la obra han cambiado en nada para su presentación en Miami, pero los músicos que la acompañan en escena sí. "Son todos de aquí", dice.

Para Semprún, presentarse en Miami Beach es un reto "enorme", porque es un publico distinto, aunque está convencida de que sobre todo van a ir venezolanos y latinoamericanos que viven aquí.

En esta situación que vive Venezuela, el público está ávido de propuestas culturales. Son un "bálsamo para el espíritu", señala.