Comienza en San Diego el carnaval multimedia de la Comic-Con

San Diego (EE.UU.), 20 jul (EFE).- El carnaval multimedia y apasionado de la Comic-Con, la mayor celebración de la cultura popular en todo el mundo, abrió hoy oficialmente sus puertas en San Diego (EE.UU.) con el filme "Kingsman: The Golden Circle" como la principal atracción de las primeras horas de la feria.

El cine dominó la jornada inaugural de la Comic-Con de hoy, tras la noche previa del evento que tuvo lugar el miércoles, con las presentaciones por la tarde de las nuevas películas de la plataforma digital Neftlix: "Bright", con Will Smith como protagonista; y la adaptación del manga "Death Note".

Decenas de miles de enamorados de los cómics, el cine, las series de televisión y los videojuegos se congregarán hasta el domingo en la Comic-Con, cuyo programa incluye paneles muy esperados de la superproducción de la cadena HBO "Game of Thrones" o de los estudios Marvel y Warner Bros.

Los alrededores del Centro de Convenciones de la ciudad californiana de San Diego se vieron hoy inundados por una riada de seguidores de la Comic-Con, muchos de los cuales vestían "cosplay" (el término específico para referirse a los disfraces de sus personajes preferidos).

Y es que este macroevento del entretenimiento está especialmente diseñado para los fans, que en su día a día pueden ser tildados de "frikis" pero que aquí se sienten como en casa y, sobre todo, perfectamente comprendidos por personas similares a ellos.

Correteando por los pasillos de las instalaciones y con los ojos como platos, los asistentes de la Comic-Con pudieron comprar hoy todo tipo de objetos personalizados al milímetro sobre sus historias favoritas, desde peluches a ilustraciones pasando por abrebotellas, guitarras eléctricas o monopatines.

La Comic-Con funciona con unos códigos particulares y únicos, como si se entrara en otro mundo que sólo existe durante cuatro días en San Diego, y a casi nadie le extrañan aquí las kilométricas filas que se forman para entrar al Hall H, la enorme sala con capacidad para 6.500 personas que alberga las presentaciones más suculentas.

No obstante, los valientes que quieran entrar en ese salón tienen que guardar cola incluso durante la noche, por lo que hoy llevaban hamacas, colchonetas y cualquier cosa que les permitiera matar el tiempo con más facilidad.

De la misma forma, los fans que aparecen vestidos con "cosplay" deben pasar por una revisión de disfraces y armas para comprobar que la espada de Wonder Woman no está afilada, que el martillo de Thor no es de metal sólido para herir enemigos, y que las espadas láser de "Star Wars", en fin, no son reales.

Si el año pasado Harley Quinn de "Suicide Squad" fue la sensación en cuanto a la moda de la Comic-Con, este año abundan las mujeres que apostaron por vestirse de Wonder Woman tras el fenomenal éxito cosechado por el filme que protagonizó Gal Gadot.

Los imperios del entretenimiento son conscientes del preciado escaparate que ofrece la Comic-Con y no ahorraron esfuerzos para seducir al público, ya sea "The Walking Dead" montando un enorme stand simulando la tierra libre de Alexandria o "Star Wars" escenificando un puesto de mando de la Resistencia.

Junto a estos gigantes conviven otros puestos más modestos como el que celebra los 50 años de "Peanuts" en japonés o uno que vende el cómic "The Unquotable Trump", dedicado a los excesos verbales del presidente de EE.UU.

"Me gusta Disney en general, pero Elena de Avalor en especial porque es latina", dijo a Efe Melisa Adame, una joven mexicana de Tijuana que se presentó este año en San Diego vestida como la princesa hispana de Disney.

Se trata de la cuarta vez que Adame visita la Comic-Con y subrayó que en esta feria "hay para todos": para los que le gustan los coleccionables y el "cosplay" pero también para los artistas.

Uno de esos creadores es el español José Luis Munuera, dibujante de cómics que ha hecho su carrera en el mercado franco-belga, con historias para el público familiar con humor y aventuras, y que visita por primera vez San Diego.

"No tenía ninguna idea preconcebida y me ha impresionado bastante el formato brutal, el tamaño enorme de la Comic-Con", apuntó en declaraciones a Efe.

Munuera destacó además el valor de estas ferias como puntos de encuentro de la industria para establecer relaciones profesionales de forma "casual" y "natural".

En cuanto a las presentaciones de las primeras horas de la Comic-Con sobresalió la del estudio 20th Century Fox, que no adelantó detalles de "Deadpool 2" pero que sí mostró un fragmento de "Kingsman: The Golden Circle", que se estrenará el 22 de septiembre.

Este acto contó con la participación de los actores Taron Egerton, Halle Berry, Channing Tatum, Colin Firth, Jeff Bridges y el intérprete de origen latino Pedro Pascal.