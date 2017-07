El mundo bajo la mirada de los simios se muestra en una exposición en Miami

Las habilidades de los simios para la pintura sorprenden y deleitan en la muestra que se exhibe a partir de este viernes en una galería de Miami (Florida), que tiene como estrella cotizada de los pinceles a "Bubbles", el chimpancé del fallecido cantante Michael Jackson.

Miami, 20 jul (EFE).- Las habilidades de los simios para la pintura sorprenden y deleitan en la muestra que se exhibe a partir de este viernes en una galería de Miami (Florida), que tiene como estrella cotizada de los pinceles a "Bubbles", el chimpancé del fallecido cantante Michael Jackson.

La creatividad y vibrante colorido del más de medio centenar de piezas exhibidas en la muestra "Simios que pintan" atraerá, sin duda, a la galería Frames USA & Art Gallery a un gran número de curiosos, aficionados y amantes de los animales.

Los inspirados artistas que exhiben aquí obra son internos del Centro para Grandes Simios de Florida, un santuario de 120 acres ubicado en Wauchula (centro del estado) donde conviven orangutanes, chimpancés y bonobos incapaces de sobrevivir en la selva, incluido "Bubbles", que ya tiene 34 años.

Y es que todos los simios que pueblan este entramado boscoso cerrado al público han sido rescatados de la industria del entretenimiento, los laboratorios de experimentos científicos, los zoológicos, el circo o las tiendas de mascotas.

Por eso esta muestra es "tan rara, única en su tipo". Son simios que han interactuado previamente con los seres humanos y se muestran "capaces de expresar lo que hay en su mente, de elegir los colores que más les atraen sin que nadie se los imponga", dijo con entusiasmo a Efe Adam Brand, propietario de la galería.

Las obras se enmarcan en lo que podríamos denominar con un toque de humor "expresionismo abstracto simio", muy deudor de Rothko y Pollock: plantada la primera mancha de fuertes colores en la superficie (a brocha o con los dedos), esa mancha va pidiendo nuevas cosas a los talentosos primates.

"A los chimpancés y orangutanes les gustan los colores vivos para expresarse, aunque algunos acaban comiéndose el lienzo o los colores de los tubos (no tóxicos)", comentó con humor Brand.

El corazón de la muestra es el "famoso rincón de Bubbles", donde se exhiben siete acuarelas sobre lienzo. La frescura e ingenuidad infantil del estilo del que fue mascota del "rey del pop" se materializa en cuadros a base de colores puros y fuertes.

"Estamos muy emocionados con que la gente vea las pinturas de 'Bubbles'", que fijen su atención especialmente en una de sus obras enmarcada en la que "se aprecia una figura humana moviéndose".

De hecho, Brand está convencido de que esos coloridos trazos evocan a Michael Jackson bailando, algo "espectacular, precioso".

Brand sostiene que todos los cuadros de los chimpancés y orangutanes son expresión de sus emociones, pinturas que transmiten sentimientos y "realidades de lo que ven y lo que está en sus mentes, como en las de niños de entre tres y seis años".

Si Bubbles ha visto mucho mundo, y se nota, la obra del orangután hembra "Popi", nacido en Borneo en 1971, muestra gran habilidad y una inclinación hacia colores muy vivos como el morado y el amarillo intenso.

"Popi" es el segundo orangután de Borneo de mayor edad que sobrevive en Norteamérica y actuó en la película "Any Which Way You Can" (1980), junto a Clint Eastwood.

Fue durante veinte años una de las atracciones de un club nocturno de Las Vegas, hasta que una demanda civil interpuesta contra la empresa por abuso de animales logró que fuese rescatada.

En un lugar destacado de una de las paredes de la galería destaca la pieza abstracta "Composición de familia", pintada por las chimpancés "Casey", "Katie" y "Daisy", y los machos de su misma especie "Murray" y "Mickey".

Brand distingue entre el estilo de pintar de los orangutanes y el de los chimpancés: el de los primeros, más lento y proclive al uso de los dedos y el de los segundos, más rápido y con uso de varias herramientas.

Otros chimpancés que exponen son "Bam Bam", quien actuó en la serie de la cadena NBC "Passions", o "Jacob" y "Jonah", los simios de la película "Planeta de los simios" (2001).

Lo fundamental, no obstante, es que el dinero recaudado con la venta de las obras expuestas se destinará al mantenimiento del Centro para Grandes Simios.