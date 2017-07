Imagine Dragons arrasa en la primera jornada del festival de Ostrava

Eran los más esperados y no defraudaron. Imagine Dragons arrasó con su música en el escenario principal del festival "Colours of Ostrava", que se celebra en esta ciudad checa del 19 al 21 de julio.

Ostrava (Chequia), 19 jul (EFE).- Eran los más esperados y no defraudaron. Imagine Dragons arrasó con su música en el escenario principal del festival "Colours of Ostrava", que se celebra en esta ciudad checa del 19 al 21 de julio.

Con una mezcla de canciones de su nuevo disco "Evolve", recién salido al mercado en junio, y sus grandes éxitos como "Demonds" o "Radioactive", volvieron loco al público de Ostrava.

Los acordes de sus melodías resonaban desde todos los puntos de la antigua planta metalúrgica donde se celebra el festival, a pocos minutos del centro de la ciudad morava.

El cantante de la banda, Dan Reynolds, emocionó a los asistentes con una versión de "Forever young" de Alphaville, tras la cual saltó a los brazos del público que lo llevaron en volandas de un lado a otro del escenario.

Sin embargo, sin duda alguna, una de las canciones más vitoreadas de la noche fue "Thunder", uno de sus últimos grandes éxitos, con la que abrieron el concierto y que ha revolucionado Europa y Estados Unidos.

Tampoco faltaron "Believer", single de su último disco, o la mítica "On top of the world" de su segundo trabajo.

Reynolds tuvo incluso tiempo para llamar la atención al público sobre los temas de más actualidad y dijo en una de sus actuaciones: "El terrorismo no nos va a parar".

Las largas colas de la entrada que se dejaban ver desde primera hora de la tarde no mermaron las ganas y la diversión de los asistentes, que desafiaron las altas temperaturas de esta semana en la ciudad morava y las horas intempestivas de los conciertos para ver a sus artistas favoritos.

Aunque Imagine Dragons fueron los reyes de la primera jornada del festival, también hubo sitio para los británicos Birdy y Alt-J, que lo dieron todo horas antes sobre el escenario.

El ritmo más tranquilo llegó de la mano de Birdy, que inauguró el escenario principal del festival con sus baladas y canciones más melódicas.

Con la puntualidad británica que la caracteriza, Birdy apareció ante su inseparable piano para meterse al público de Ostrava en el bolsillo.

"Ha sido un concierto alucinante. No tengo palabras para describirlo", dijo tras el concierto de la cantante británica una joven eslovaca de 24 años, que acudió específicamente al festival para ver a la artista y a Norah Jones, que actúa mañana.

Con las primeras notas de sus éxitos "Wild Horses", "Wings" o "Keeping Your Head Up", con la que cerró, consiguió seducir a toda la explanada del escenario principal, que no paró de corear sus canciones más escuchadas.

Tampoco faltaron algunas de las versiones que ha realizado la cantante británica a lo largo de su carrera como la tan aclamada "Skinny love" de Bon Iver o "Let it all go" de Rhodes.

La cantante británica demostró ante el público de Ostrava su versatilidad con los instrumentos musicales, cantando tanto en solitario como acompañada del piano y la guitarra.

La banda Alt-J fue el punto de inflexión entre la dulzura y melancolía de Birdy y la explosión de Imagine Dragons.

Con su rock alternativo hizo las delicias del público, que aplaudió sobre todo sus dos grandes éxitos "Matilda" y "Breezeblocks", canción con la que cerraron su actuación.

Las grandes pantallas gigantes, situadas a los lados del escenario, y los juegos de luces ayudaron al público a meterse de lleno en la fiesta y acompañar al grupo en sus canciones más emblemáticas.

Desde 2012 "Colours of Ostrava" se celebra en la zona industrial de la ciudad debido a la gran afluencia de gente que acude desde todas las partes del globo para disfrutar de grupos variados distribuidos en 20 escenarios.

En la decimosexta edición del festival "Colours of Ostrava", uno de los mayores festivales de la República Checa, participan 80 bandas internacionales y 52 artistas locales de distintos estilos musicales, desde pop o rock hasta, incluso, flamenco.

Además, el público puede disfrutar de varios eventos paralelos como proyecciones o tertulias, lo que da en total alrededor de 350 actividades programadas.