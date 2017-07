Emma Watson ofrece recompensa para recuperar anillos perdidos

La actriz Emma Watson se llevó un gran disgusto este pasado fin de semana al descubrir que había olvidado tres anillos en la taquilla del spa londinense al que había acudido el sábado para someterse a un tratamiento de belleza. Una de las tres joyas en cuestión guarda un gran valor sentimental para la joven de 27 años, ya que se trata de una pieza que su madre compró justo después de que ella naciera y que tras llevarlo durante años se lo regaló cuando cumplió los 18.

Tras ponerse en contacto con los responsables del Mandarin Oriental Spa -un lujoso establecimiento ubicado cerca del céntrico Hyde Park- y confirmar que estos no habían sido capaces de localizar las piezas perdidas en las instalaciones cuando abrieron al día siguiente, la intérprete ha decidido recurrir a sus seguidores de Facebook para hacer un llamado a la persona que haya podido encontrar su "posesión más preciada", con el objetivo de instarla a que la devuelva prometiéndole que no hará "ninguna pregunta" sobre cómo se hizo con ella o por qué decidió quedársela. Además, y como aliciente, Emma también ha ofrecido una recompensa a quien pueda darle algún detalle sobre el paradero de la joya.

"Si alguien estaba en el Madarin Oriental Spa este domingo, de las tres de la tarde en adelante y vio los anillos, o los cogió sin darse cuenta o sabe algo sobre dónde podrían estar, no puedo expresar en palabras lo mucho que significaría para mí recuperarlos. No haré preguntas", reza la parte final del largo texto que la actriz ha publicado en su página oficial, en el que reconoce que aceptaría con resignación la pérdida de las alhajas si no fuese por el especial significado que tiene una de ellas.

La estrella de cine ha creado incluso una cuenta de correo electrónico, findthering@outlook.com, para que le puedan enviar cualquier tipo de información que le ayude a recuperar tan preciado obsequio.