Spieth, Koepka y Kuchar toman el mando en el Royal Birkdale

Southport (Reino Unido), 20 jul (EFE).- Los estadounidenses Jordan Spieth, Brooks Koepka y Matt Kuchar se han puesto por delante después de la primera jornada del Abierto Británico de golf, que se disputa esta semana en Royal Birkdale, en la costa noroeste de Inglaterra.

El trío de estadounidenses terminó una primera jornada soleada con -5, por delante del inglés Paul Casey (-4) y el sudafricano Charl Schwartzel (-4), y a escasa distancia de un grupo numeroso entre los que se encuentra el español Rafa Cabrera Bello (-3), que acaba de ganar el Abierto de Escocia.

A primera hora de la mañana dominaban los británicos, hasta que Kuchar, Koepka, reciente vencedor del Abierto de Estados Unidos, y Spieth iniciaron la escalada. El joven texano, ganador del Masters y el Abierto de Estados Unidos de 2015, solo acertó un tercio de las calles, pero terminó con la única tarjeta sin bogeys del día.

"Teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo para los próximos días, sabía que era realmente necesario ponerse en rojo hoy", dijo Spieth, que se anotó cinco birdies y confirmó sus claras posibilidades de conquistar su primer Open Británico entre las tormentas anunciadas para el fin de semana.

Birkdale enseñó los dientes en los primeros compases y devoró las esperanzas de algunos de los primeros de la mañana, como el veterano estadounidense Mark O'Meara, ganador de la edición de 1996 en Royal Birkdale, que empezó con un cuádruple bogey y terminó con +11.

Este link, que muchos consideran uno de los recorridos más complicados en la rotación de las sedes del Abierto Británico, también hizo estragos entre los cuatro participantes latinoamericanos, el colombiano Sebastián Muñoz (+4), el venezolano Jhonattan Vegas (+5), el argentino Emiliano Grillo (+6) y el paraguayo Fabrizio Zanotti (+6).

Por su parte, el español Sergio García, ganador del Masters de Augusta de este año, ha comenzado su participación en su 74 grande consecutivo con un resultado de +3 y alejado de los líderes.

"No me he sentido cómodo. Los golpes que he pegado bien, han acabado en malos sitios, y los que he pegado mal, han acabado en peores sitios", dijo García, que solo ha puesto la bola en una de cada cinco calles y ha fallado muchos putts.

El otro español favorito para la victoria, Jon Rahm, reciente ganador del Abierto de Irlanda y séptimo del ránking mundial, terminó con -1 y a cuatro golpes de la cabeza.